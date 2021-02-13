國道5號北向壅塞估持續到晚間11時 明日易塞路段亦公布

13日大年初二，國道5號北向宜蘭至坪林下午呈現壅塞狀態，高公局預估將持續到晚間11時。(圖/中央社) 13日大年初二，國道5號北向宜蘭至坪林下午呈現壅塞狀態，高公局預估將持續到晚間11時。(圖/中央社)

今天是大年初二，國道5號北向宜蘭至坪林下午呈現壅塞狀態，高公局預估將持續到晚間11時。明天國道交通量為平時1.6倍，高公局建議民眾南向於下午出發、北向於上午出發。



交通部高速公路局指出，今天大年初二，西部國道路網於上午6時開始出現車潮，中午過後逐漸疏解，至下午2時大致恢復順暢；下午4時再出現一波車潮，迄下午5時車多壅塞路段為國1北向北斗-埔鹽系統、新竹-竹北；國3北向竹山-中興、後龍-西濱及國10西向旗山端-嶺口。



國5部分，南向行車大致順暢；北向於上午10時開始出現車潮，高公局於上午10時32分啟動主線儀控措施；到下午5時，國5北向宜蘭-坪林仍呈現壅塞狀態，預估壅塞狀態可能持續至晚間11時左右。截至下午5時，國道交通量為89.2百萬車公里，預估全日交通量為130百萬車公里。



今天下午時段發生多起事故，其中下午1時16分國3南向71.5k中線2小車追撞，造成後方回堵4公里；下午2時21分國1南向93.6k內線2小車追撞，回堵2公里；下午3時34分國3北向63.7k外線2小車追撞，回堵2公里；下午3時52分國1北向286.2k內側2小客車追撞，回堵4公里，均嚴重影響國道行車順暢。



明天是大年初三，高公局預估全日國道交通量將達140百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.6倍，其中北向交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。



明天易壅塞路段預估為國1南向楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統、下營系統-大灣，國3南向土城-關西、烏日-霧峰、草屯-名間，國5南向南港系統-坪林，國10東向仁武-燕巢系統，國1北向鼎金系統-高科、仁德系統-永康、西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口，國3北向竹山-中興、大山-香山，國5北向宜蘭-坪林，國10西向仁武至左營及國6西向舊正-霧峰系統等路段。



高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，以節省寶貴時間。



明天國道主要疏導措施，包括入口高乘載管制：6-12時國5南港系統南向、14-21時國5蘇澳至頭城北向及13-18時國1高雄端至湖口北向與國3九如至大溪北向。



入口匝道封閉方面：0-12時國5石碇、坪林南向，0-24時國1平鎮系統南向、埔鹽系統雙向、國3西濱北向及7-19時國1虎尾、仁德北向、國1王田雙向、國3名間雙向。另外，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。