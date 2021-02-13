年後北部春暖花開季節來臨！各大景點最佳賞櫻期報你知

烏來除了賞花，更有原民文化、瀑布景觀和泡湯行程值得體驗，不失為228假期的旅遊選擇之一。（圖/新北市政府） 烏來除了賞花，更有原民文化、瀑布景觀和泡湯行程值得體驗，不失為228假期的旅遊選擇之一。（圖/新北市政府）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）在台灣，每年的一到四月都是春暖花開的季節，全台都沈浸在櫻花盛開的粉紅氛圍中，想趁這段時間賞櫻的民眾，一定要注意各地的花期與花況。

建議遊客查詢前往當地的交通專案，以獲得最佳的賞櫻體驗，像是國光客運就在3月1日前推出賞櫻專車，讓遊客能更方便、快速地到達景點。

除了大家熟知的武陵農場外，全台各地還有哪些知名的賞櫻景點呢？以下整理讓你一次看懂！

台北陽明山

最佳花期：2月上旬至下旬

「陽明山花季」活動於今年的2月5日至3月21日熱鬧展開，其位置對於居住在都市的民眾而言相當方便，在山上也可以見到不同的櫻花品種，如山櫻花、八重櫻、昭和櫻和吉野櫻。另外，平菁街42巷的櫻花海更是不可錯過的台北熱門賞櫻景點。

交通資訊：前往陽明山，可至台北車站北二門搭乘260公車，或是搭乘捷運到劍潭站、北投站等站，再轉搭公車前往。前往平菁街，則可搭至劍潭站下車後，改搭303公車至平等里，或是搭小19公車至「倫仔尾」站。

（圖/中央社）

宜蘭馬告生態園區

最佳花期：2月上旬至4月上旬

馬告生態公園位於宜蘭大同鄉，園內有明池山莊與棲蘭山莊提供住宿服務及山區美食，不只是櫻花，更可以在棲蘭山莊中瞧見梅花的身影，值得遊客前往欣賞。

交通資訊：從台北國道客運總站出發，搭乘國光客運往宜蘭、羅東、南方澳、蘇澳方向，於「宜蘭轉運站」下車，再搭乘國光客運梨山或往太平山(1764)、往南山村(1751)的客運車，於「棲蘭遊樂區站」下車。亦有接駁車從台北車站與宜蘭多個地點出發，直達園區。

（圖/馬告生態園區）

桃園拉拉山

最佳花期：2月上旬至3月下旬

位於北橫公路49公里處下巴陵跨越大漢溪河谷的巴陵橋，是遊客們在走玩北橫的最佳休息站，也是整個拉拉山遊程的起點。在整條公路上，可見櫻花四處盛開，邊騎自行車邊賞櫻是為不錯的選擇，此外，拉拉山的恩愛農場也是頗具知名度的賞櫻熱點，遊人可以在櫻花樹下野餐，享受浪漫氣氛。

交通資訊：搭乘臺鐵至桃園或中壢站下車後，轉搭桃園客運至拉拉山口（林班口）站下。

（圖/桃園觀光導覽網）

台北自來水園區

最佳花期：年假期間

自來水博物館旁有種50餘株河津櫻，花瓣大、花朵為粉紅色，且附近山上吉野櫻、山櫻花等皆已綻放，預估花期至農曆過年後，民眾可直接搭乘捷運或公車到場賞櫻，離市區極為鄰近，相當方便。此外，園區內也有歐式博物館建築及觀音山蓄水池，各有百年歷史，也是許多新人的婚紗拍攝地點，值得遊客參觀。

交通資訊：搭捷運至公館站下車，由4號出口往思源街與汀州路口方向，步行約五分鐘。也可搭乘公車254區、311、311區、895、小30、棕12直達園區。

（圖/中央社）

新北市烏來

最佳花期：1月下旬～3 月

位在新店山區的烏來，今年受到寒流影響，櫻花多於一月底綻放，新烏路上的花園新城社區入口可以看見整排富士櫻，另外在新北市農會的文山農場，除了富士櫻之外，也有漂亮的茶花和杜鵑花同時盛開，吸引不少民眾露營野餐。不只如此，烏來除了賞花，更有原民文化、瀑布景觀和泡湯行程值得體驗，不失為228假期的旅遊選擇之一。

交通資訊：乘搭捷運至新店站後，搭乘新店客運849(烏來-台北)至烏來總站。開車則可自國道3號下新店交流道，右轉新店中興路，先接北宜路，後接新烏路，到達烏來。

（圖/新北市觀光旅遊網）