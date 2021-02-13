謝淑薇澳網女單晉16強！雙打組合與詹家姐妹同敗北

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣網球女將謝淑薇昨(12日)於澳洲網球公開賽女單32強中，在決勝第3盤中連拿4局，擊敗義大利女將艾拉妮（Sara Errani）晉級16強。

謝淑薇的下一場比賽將於明(14日)開始，對上世界排名第20的捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。

目前世界女單排名第71的謝淑薇，在週五的比賽中對上義大利女將艾拉妮，第1盤中謝淑薇從3比4落後下連追3局逆轉，第2盤則扳回一城。在決勝第3盤時，謝淑薇一度3比5落後，但之後她又成功扭轉局勢，兩破對方發球局，並連追4局以7比5逆轉，順利拿到澳網女單16強賽的門票。

在今(13日)的女雙比賽中，謝淑薇延續去年與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）的「台捷組合」，盼能打出比去年兩人在澳網女雙中亞軍更好的賽績。今年的比賽中，兩人對上「克塞聯軍」的尤拉克（Darija Jurak）和斯托亞諾維奇（Nina Stojanovic）。

然而，在比賽的第2輪，歷經3盤近2個半小時大戰，謝淑薇的「台捷組合」最終以6比7（5比7）、6比3、5比7的戰績，爆冷敗給「克塞聯軍」，無緣挺進16強。

至於詹家姊妹的混雙部分，詹皓晴與哥倫比亞男將卡巴爾（Juan Sebastian Cabal）搭檔，輸給美國女將柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）與英國男將索茲柏瑞（Joe Salisbury）的組合。而詹詠然則與克羅埃西亞男選手多迪格（Ivan Dodig），對上捷克女將哈爾德卡（Lucie Hradecka）與斯洛伐克男將波拉西克（Filip Polasek），同樣於第一輪中落敗，詹家姊妹均無緣晉級比賽。

詹詠然與多迪格 。（圖／詹詠然母親劉雪貞女士）