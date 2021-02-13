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媒體報復戰！繼英國撤銷中國環球電視網　德國因歐洲「共享牌照協議」跟進停播

德國之聲中文網證實，CGTN將無法在德國繼續播出。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/13 15:08
英國撤銷中國官方媒體中國環球電視網播出後，該節目也將無法在德國繼續播出。(圖/美聯社)

英國撤銷中國官方媒體中國環球電視網播出後，該節目也將無法在德國繼續播出。(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)德國之聲中文網證實，CGTN將無法在德國繼續播出。

繼英國撤銷中國官方媒體中國環球電視網（CGTN）播出後，該節目也將無法在德國繼續播出。德國之聲（DW）中文網表示，北威州媒體管理局（Landesmedienanstalt NRW）已於2月12日證實。

德國北威州媒體監管機構表示，中國環球電視網原本以英國的牌照，獲准在德國播放，這項安排源於1989年一項協議－共享牌照協議，容許在歐洲一國獲得的播放牌照，全歐通用，這項安排並無由於英國脫歐失效。

延伸閱讀：中國禁播英國BBC遭譴責　美國務院：北京領導人海外散播假消息

英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）已於2月4日撤銷CGTN播出牌照，因此，德國亦要停止播放，中國12日也以取消BBC新聞頻道落地給予反擊，香港電台也跟進停播「BBC國際頻道」及「BBC時事一週」。

延伸閱讀：BBC新聞遭中國封殺　香港電台跟進停播

跨國電信公司伏德風集團（Vodafone Group）德國分公司12日表示，已停止該公司在德國3個州－北威、黑森和巴登符騰堡的有線電視網路中傳送CGTN頻道節目。德國其他廣播電視機構也必須陸續跟進。如果CGTN希望繼續在德國播出，必須申請新的播放牌照。

所有歐盟成員國以及大部分巴爾幹國家和烏克蘭也都簽署了這份“跨境電視”協議。這意味著CGTN也許在全歐範圍內都會失去播放許可。不過，只要該頻道在其中一個國家重新申請牌照，便可以恢復在歐洲的播出。
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