BBC新聞遭中國封殺　香港電台跟進停播

BBC遭中國禁播消息傳出後，隸屬港府的香港電宣布跟進，12日晚間起不再轉播「BBC國際頻道」及「BBC時事一週」。(圖/Wikipedia... BBC遭中國禁播消息傳出後，隸屬港府的香港電宣布跟進，12日晚間起不再轉播「BBC國際頻道」及「BBC時事一週」。(圖/Wikipedia)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)BBC遭中國禁播後，香港電台也宣布跟進。

綜合媒體報導，BBC遭中國禁播消息傳出後，隸屬港府的香港電台宣布跟進，12日晚間起不再轉播「BBC國際頻道」及「BBC時事一週」。

繼英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）於今年(2021)2月初撤銷中國官媒中國環球電視網（CGTN）在英國進行廣播的許可，中國國家廣播電視總局於12日宣布，將禁播BBC世界新聞頻道（BBC World News）。

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國家廣播電視總局聲明指出，BBC世界新聞台涉華報導違反新聞真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不允許繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

香港電台發言人表示，根據國家廣播電視總局的通報，港台12日晚間11時開始，不再轉播「BBC國際頻道」及「BBC時事一週」。

立場新聞報導，BBC 國際頻道原本於港台第六台持續 24 時轉播多年，惟 2017 年突然被大陸官媒的「中央人民廣播電台香港之聲」取代，改至第四台每日深宵時間播放，節目時間亦被大大縮減至八小時。

BBC指出，中國政府一直批評BBC對於新冠肺炎及少數民族維吾爾族遭迫害的報導。近幾個月來，中英兩國在香港的關係嚴重惡化。英國在一月份推出一項新簽證，賦予540萬香港居民在英國居住並最終成為公民的權利，因為它認為中國正在損害香港的權利和自由。

美國國務院發言人普萊斯表示，美國「絕對譴責」中國的決定，中國是資訊管控最控制、最壓迫及訊息最不自由的地方之一。令人最不安的現象是，中國在國內限制媒體平台自由運作，北京領導人卻利用海外開放自由的媒體環境傳播假消息。