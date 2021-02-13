墨爾本突封城　澳網比賽不開放球迷進場

澳洲當局12日突然下令墨爾本封城5天，以遏制疫情，澳洲網球公開賽將在不開放球迷觀賽情況下持續進行。（圖取自facebook.com/Aus... 澳洲當局12日突然下令墨爾本封城5天，以遏制疫情，澳洲網球公開賽將在不開放球迷觀賽情況下持續進行。（圖取自facebook.com/AustralianOpen）

澳洲當局今(13)天突然下令墨爾本封城5天，以遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，意味澳洲網球公開賽（Australian Open）將在不開放球迷觀賽情況下持續進行。

法新社報導，根據封城措施，從今天午夜起，澳洲第二大城莫爾本的約500萬居民未來5天必須待在家中，除了少數獲得准許的必要活動。

維多利亞州（Victoria）州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，封城是阻止「具高度感染力」的英國變異病毒的必要措施。

澳網是全年第一項大滿貫賽，定於8日至21日舉行，吸引全球許多頂尖好手共襄盛舉。安德魯斯說，比賽可以在不開放球迷觀賽情況下進行，比賽場地將視為「工作場所」，嚴格限制員工入場人數。

這波疫情起自墨爾本機場一家容納國際旅客接受強制隔離的飯店，一名工作人員染上新冠肺炎後傳播他人，目前共13例確診，包含旅館工作人員與他們的家人。

調查發現一名確診病例曾在機場航廈咖啡廳待上數小時，可能感染當時前往澳洲其他地區的旅客。

安德魯斯表示，目前受感染者僅限旅館工作人員與他們的密切接觸者。

澳洲自3月以來累計超過2萬2000例本土確診，909例死亡病例。澳洲因成功因應疫情，在COVID表現指數（COVID Performance Index）名列前10。