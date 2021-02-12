別想佔便宜！澳洲政府槓Google　微軟總裁支持新聞付費

（台灣英文新聞 李昱德／綜合外電報導）現在如果要在網路上看新聞，如果不想上特定的新聞網站，Google和臉書都有提供搜尋新聞的服務，然而，正是因為這項功能，讓澳洲政府跟這些大型科技公司槓上了，為此立的新法可能會改變全球格局。目前雖然臉書及Google疾呼反對，但這項立意良好的政策甫獲微軟總裁公開支持。

澳洲政府以保護在地新聞媒體、維護新聞自由為由，擬定了「新聞媒體議價法規」(News Media Bargaining Code)，要求跨國公司如引用在地媒體的新聞或提供在地報導的新聞連結，皆需向引用的對象支付費用，引起Google為首的美國科技巨頭不滿，威脅要以退出澳洲市場作為因應。

Google發言人指出， 利用連結在不同的網站間暢遊是搜尋引擎最重要的內涵，澳洲的新法構想對公司業務造成不合理且難以管理的財政、運作風險；澳洲與紐西蘭區的臉書總經理伊斯頓(Will Easton)則批評，法規未能認知到發行人如何利用臉書功能的商業與技術現實，不過並未像Google一樣，威脅要退出澳洲市場。

澳洲競爭與消費者委員會(Australian Competition and Consumer Commission)的資料顯示，Google搜尋引擎獨佔澳洲95%的搜尋市場，並以此在2019年賺進超過1.03億美元，這也就不難解釋為什麼握有澳洲搜尋引擎使用率第二名Bing的微軟，不只大力贊成澳洲政府的決定，還鼓吹美國跟進。

微軟還特別發布新聞稿，強調2020年微軟曾發起一新計畫，以對在地新聞媒體的發展挹注資金，並積極與媒體分享新聞賺得的利潤，除此之外，還酸了一下Google威脅要退出澳洲市場「不民主」。微軟總裁更發表公開信，闡述願肩負企業社會責任以維持獨立新聞媒體生存空間，從而捍衛民主，並向澳洲首相莫里森(Scott Morrison)輸誠，表示微軟支持法案，也不會離開。

微軟表態後，Google也放軟姿態，現在正與澳洲政府協商當中，外界對於此一法案最終的型態正進行密切的關注，如果最後真的通過，其他國家可能也會跟進，正視科技公司可能的全球資源壟斷問題。