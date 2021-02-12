台北當代藝術館Podcast節目　揭露政府操盤、5G時代下的藝文產業

台北當代藝術館開設Podcast節目自即日起推出新的線上體驗服務。(圖/台北當代藝術館) 台北當代藝術館開設Podcast節目自即日起推出新的線上體驗服務。(圖/台北當代藝術館)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台北當代藝術館開設Podcast節目「MoCA on Air」及「VR線上展覽」，即日起推出新的線上體驗服務。

台北當代藝術館於2月11日至15日新年休館，但在網路平台上首度自製Podcast節目「MoCA on Air」認識當代藝術，另外「VR線上展覽」3D虛擬實境展場也將同步上線，MoCA on Air首集為「當代藝術是間諜隱身的最好偽裝?!」。

「MoCA on Air」節目在前期製作時，參考國內外美術館的自製節目外，同時也進行600多份問卷調查後，了解一般大眾的使用習慣及意見，定調當代館「MoCA on Air」節目操作，以生活化的角度切入當代藝術領域不同議題的討論，從政治角力、人權、性別議題至移民等文化面向。

首季規劃七集，每集節目長度為30分鐘，每兩週播出一集，每集由不同專業領域的來賓進行跨界對談，深度分享關於當代世界的獨特面貌。

首集節目邀請關渡美術館館長黃建宏與關鍵評論網「國際大風吹」主持人李漢威，討論主題為「當代藝術是間諜隱身的最好偽裝？！」，揭露政府機關形塑文化價值的神秘面紗，同時預言邁進5G時代自媒體紛紛崛起，網路迷因與事實真偽的分辨將越來越具挑戰。

自即日起Soundon、Spotify、Apple Podcast、KKBOX、Listen Notes等平台上架。

「VR線上展覽」將當代館展覽的內部實景透過3D虛擬實境技術結合作品導覽介紹，提供民眾透過電腦、手機、平板360度全景導覽，不需要出門也能在家享受與當代藝術的親密接觸！