【北台灣注意】大溪老街、林口三井outlet人潮黃燈 桃園市政府籲暫勿前往

桃園市政府觀光旅遊局表示，為防範武漢肺炎（新型冠 狀病毒病，COVID-19）疫情傳播，桃園市在農曆春節假 期，重啟20處景點人潮警示... 桃園市政府觀光旅遊局表示，為防範武漢肺炎（新型冠 狀病毒病，COVID-19）疫情傳播，桃園市在農曆春節假 期，重啟20處景點人潮警示燈號系統，並與中央統一標 準，以3種警示燈號作為人流分界線。指標的大溪老街1 2日下午開始湧現逛街民眾，人潮警示燈號亮起黃燈。 （桃園市政府觀光旅遊局提供） 中央社記者吳睿騏桃園傳真 110年2月12日 (來源 中央社)

桃園市政府觀光旅遊局今天說，下午近3時，大溪區大溪老街、龍潭區龍潭大池及南天宮周邊，人潮警示燈號已升為黃燈，呼籲民眾晚間6時前暫勿前往；另根據新北市景點人潮儀表板，林口竹林山觀音寺及林口三井OUTLET館人車潮已眾多，不建議再前往。

根據新北市景點人潮儀表板，林口三井OUTLET停車場、林口竹林山觀音寺停車場及中和烘爐地第一停車場管制中，停車一出一進，而林口竹林山觀音寺及林口三井OUTLET館人車潮已眾多，不建議再前往。

桃園市政府觀光旅遊局表示，為防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情傳播，桃園市在農曆春節假期，重啟20處景點人潮警示燈號系統，並與中央統一標準，以3種警示燈號作為人流分界線。

觀旅局表示，原本以為大年初二才會湧現的人潮，或許是因為初一的好天氣及年節參拜廟宇的習慣，大溪區的大溪老街、龍潭區的龍潭大池及南天宮，人潮警示燈號來到黃燈，市府呼籲市民遊客在晚間6時前暫時不要前往。

觀旅局指出，人潮警示燈號「綠燈」人流安全值，為最高值的50%以下、「黃燈」人流警示值，為最高值的50%至60%、「紅燈」人流管制值，為最高值的60%以上，若人流超過60%警戒值，將會啟動停車場及入口管制。

大溪老街即時影像（來源：Taoyuan Travel)