日本東奧組委會主席森喜朗請辭下台　歧視女性言論引風波

日本東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗今(12)天為失言引咎辭職，原本昨天傳出請日本足球協會顧問川淵三郎接任，但這種選任方式受到日本政府質疑，今天傳出川淵無意接棒。

83歲的森喜朗2月3日在日本奧會（JOC）會議上，發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論，遭批評歧視女性。森喜朗4日出面公開道歉撤回發言，並說沒意辭去主席職務。失言風波愈來愈大，昨天傳出他擬請辭，屬意84歲的川淵接任。

日本的體育報知報今天報導，對於森喜朗請託川淵接任，日本政府認為這樣的選任過程有問題。原本川淵有意接任，今天卻傳出已打消接任念頭，東奧組織委員會也打算放棄任用川淵為主席。

日刊體育報今天也報導，川淵無意接任東奧組織委員會主席一職。昨天，川淵到森喜朗家，兩人舉行會談後，一度向媒體表示有意接任。但由森喜朗指定接任者的方式以及川淵拜託森喜朗接任顧問的作法，受到外界質疑，因為這凸顯森喜朗的影響力持續留在東奧組織委員會。

報導說，首相官邸（行政中心）、政府內部對於由森喜朗指定自己的接任人選過程不能苟同。東奧組織委員會幹部有人表示，如果按森喜朗意向去做，無法被社會大眾接受。

東奧組織委員會今天下午3時（台灣時間2時）將舉行由評議員及理事出席的聯席「座談會」，森喜朗與川淵兩人都會出席。東奧組織委員會的事務總長武藤敏郎早上強調，主席接任人選還沒確定。

今天傳出主席接任人選當中有奧運大臣橋本聖子的名字。她出身於北海道勇拂郡早來町（現安平町），曾是競速滑冰運動員、自行車運動員，是罕見的有參加過夏季及冬季奧運者，共7度參加奧運。

她於1995年首度被自民黨提名當選參議員，共連任4屆。1996年以參議員身分再次挑戰亞特蘭大奧運，之後退出體壇，1998年嫁給前橄欖球運動員石崎勝彥。