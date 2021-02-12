蓋牆未經國會授權　拜登中止川普邊境圍牆計畫

圖為一處位於美國亞歷桑那州的邊境圍牆（美聯社圖片） 圖為一處位於美國亞歷桑那州的邊境圍牆（美聯社圖片）

（李昱德／綜合外電報導）川普2016年的競選政見中，最為人所知的就是要在美國與墨西哥邊境「蓋一堵牆」，截至川普離任為止，這堵邊境圍牆已經花了美國納稅人250億美元，而且還沒蓋完，不過拜登上台後，現在築牆工程要喊停了。

處理這堵邊境圍牆是拜登上台後，重新審視川普所推政策是否具有必要性的一環。

在川普就任總統之前，美國與墨西哥邊境各類型的圍牆、圍籬相加，全長已經有超過1000公里左右，川普就任後，在一些沒有圍牆的地方構築了大約130公里左右的新障礙物，並置換了644公里長的原有圍籬。

然而，當初川普要築牆的時候，由於國會未能就牆的預算達成共識，因此川普在2019年藉由讓邊境進入國家緊急狀態來規避國會審查，以此直接動用國防經費來進行工程，這讓計畫的正當性受到了質疑。

在一封寫給國會的信中，拜登指出，川普這種替邊境圍牆計畫找資金的作法未經國會授權，因此他決定撤銷此一國家緊急狀態的實施、停止撥款，並開啟調查，了解哪些資源被轉調或是挪用到築牆作業上。

對於拜登的決定，前川普競選顧問米勒(Jason Miller)在推特上語帶嘲諷地推文表示，拜登「就是喜歡非法移民」。

而事實上，除了圍牆以外，拜登確實對川普時代的移民政策做出了調整，像是上週，拜登就簽署行政命令，讓所有因川普而被拆散的移民家庭得以團聚，同時要求徹底檢討川普任內的移民政策，即使如此，仍有部分移民政策被保留。

10日的記者會上，白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)就說，雖然在移民問題上，當局有義務以人道且全面的措施來面對來邊境叩關的任何人，不過由於疫情影響，現階段當局並沒有多餘的心力去思考最適宜的方案，因此現階段仍會沿用前朝政策，拒絕大部分非法移民。