台灣文化部、竹圍工作室「Art Connect」英文節目　可於Apple podcast、Spotify線上收聽

「Art Connect藝文連線」由文化部及竹圍工作室共同出品(圖擷取自Spotify) 「Art Connect藝文連線」由文化部及竹圍工作室共同出品(圖擷取自Spotify)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合外電報導)英文節目「Art Connect藝文連線」由文化部及竹圍工作室共同出品，邀請新南向藝術家暢談疫情時期的創作，可於Apple podcast及Spotify等頻道收聽。

由文化部東南亞事務諮詢委員及竹圍工作室創辦人蕭麗虹策劃，「新南向海外交流專題計畫」之一的「Art Connect藝文連線」英文Podcast節目，邀請來自印尼、越南、泰國、柬埔寨、緬甸、新加坡與菲律賓等國及台灣的藝文工作者，分享疫情如何改變台灣與東南亞各國藝文生態，以及各國藝術家與藝文組織如何面對疫情挑戰。

「Art Connect藝文連線」共13集，由細着藝術創辦人李依佩及獨立藝文工作者姚羽亭共同主持，訪談12組台灣及東南亞藝文工作者。與談人涵蓋表演藝術、視覺藝術、藝術空間、設計、藝評、飲食研究、舞蹈、藝廊、跨領域開源組織，以及國際交流與駐村空間等多元豐富的背景。

竹圍工作室表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，人們的生活型態受強烈衝擊，藝文產業也難逃嚴峻的考驗，場館面臨關閉、活動被迫取消或延期、跨國交流計畫停歇。相較於疫情和緩的台灣，東南亞許多國家仍深陷疫情擴散的風暴之中，對於後疫情時代下的東南亞藝文工作者，如何重新思考與發展藝術的新可能，是目前首當其衝的目標。

竹圍工作室2月1日於臉書上分享，節目錄製的此時，泰國的街道上正擠滿了當地的學生、倡議者和藝術家，為了2020年君主制和憲法改革而走上街頭。節目來賓之一的藝術評論家Thanom Chapakdee，他對泰國當代藝術的未來感到擔憂，在節目中分享了他的觀點，以及在當前的抗議活動中的所見所聞。

文化部表示，在仍然無法出國交流的當下，歡迎關注東南亞藝文議題及有興趣的觀眾上網收聽，聆聽藝文工作者們分享各國藝文產業的現況，以及藝術家與藝文組織因應疫情展開的藝術行動。

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