台灣文化部、竹圍工作室「Art Connect」英文節目　可於Apple podcast、Spotify線上收聽

(台灣英文新聞/藝文組 綜合外電報導)英文節目「Art Connect藝文連線」由文化部及竹圍工作室共同出品，邀請新南向藝術家暢談疫情時期的創作，可於Apple podcast及Spotify等頻道收聽。
由文化部東南亞事務諮詢委員及竹圍工作室創辦人蕭麗虹策劃，「新南向海外交流專題計畫」之一的「Art Connect藝文連線」英文Podcast節目，邀請來自印尼、越南、泰國、柬埔寨、緬甸、新加坡與菲律賓等國及台灣的藝文工作者，分享疫情如何改變台灣與東南亞各國藝文生態，以及各國藝術家與藝文組織如何面對疫情挑戰。
「Art Connect藝文連線」共13集，由細着藝術創辦人李依佩及獨立藝文工作者姚羽亭共同主持，訪談12組台灣及東南亞藝文工作者。與談人涵蓋表演藝術、視覺藝術、藝術空間、設計、藝評、飲食研究、舞蹈、藝廊、跨領域開源組織，以及國際交流與駐村空間等多元豐富的背景。
竹圍工作室表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，人們的生活型態受強烈衝擊，藝文產業也難逃嚴峻的考驗，場館面臨關閉、活動被迫取消或延期、跨國交流計畫停歇。相較於疫情和緩的台灣，東南亞許多國家仍深陷疫情擴散的風暴之中，對於後疫情時代下的東南亞藝文工作者，如何重新思考與發展藝術的新可能，是目前首當其衝的目標。
竹圍工作室2月1日於臉書上分享，節目錄製的此時，泰國的街道上正擠滿了當地的學生、倡議者和藝術家，為了2020年君主制和憲法改革而走上街頭。節目來賓之一的藝術評論家Thanom Chapakdee，他對泰國當代藝術的未來感到擔憂，在節目中分享了他的觀點，以及在當前的抗議活動中的所見所聞。
文化部表示，在仍然無法出國交流的當下，歡迎關注東南亞藝文議題及有興趣的觀眾上網收聽，聆聽藝文工作者們分享各國藝文產業的現況，以及藝術家與藝文組織因應疫情展開的藝術行動。
Podcast節目《Art Connect藝文連線》收聽平台
- Apple podcast：https://apple.co/2XdVbaw
- Spotify：https://spoti.fi/35c3Sq0
- SoundOn：https://bit.ly/3s5U2Qy
- Google Podcast：https://bit.ly/3rPU0Mx
節目全集清單
- EP0：Introducing Art Connect
- EP1：Taiwan｜How An Alternative Art Space Continued Cross-Culture Exchange During the Pandemic ft. Margaret Shiu （Bamboo Curtain Studio）
- EP2：Taiwan｜Producing A Play to Reflect Different Voices Under the Pandemic ft. Chihyu Lin （Fantasy Theatre）
- EP3：Myanmar｜When Artists Are Staying Home to Make Art with the Community ft. Zun Ei Phyu （Artist）
- EP4：Indonesia｜Rethinking What Pandemic Means to the Art World ft. Linda Mayasari & Manshur Zikri （Cemeti Institute for Art and Society）
- EP5：Indonesia｜How It is Like to Have An Online Dinner Party Together ft. Monika Swastyastu & Shilfina Putri Widatama （Bakudapan Food Study Group）
- EP6：Singapore｜How We Share Space When We Start to Work From Hom ft. Alecia Neo, Kei Franklin & Jevon Chandra （BRACK）
- EP7：Cambodia｜Dancing in Front of Screens ft. Belle Sodhachivy Chumvan （Dancer）
- EP8：Philippines｜A ‘Bayanihan’ Spirit of Filipino Open-Source Community ft. Czyka Tumaliuan （Kwago）
- EP9：Philippines｜Defining Social Design in Times of Crisis ft. Petrina Gana （And A Half）
- EP10：Vietnam｜Experimenting New Ways of Engagement in Theatre ft. Elise Luong （Undecided Productions）
- EP11：Thailand｜What is the “New Normal” and furture for Art Gallery ft. Jongsuwat Angsuvarnsiri （SAC Gallery）
- EP12：Thailand｜A Historical Moment for Thai Artists ft. Thanom Chapakdee （Art Critic）