中台灣過年走春景點！前酒廠文化部文化資產園區特展　保存重要傳統藝術

(台灣英文新聞/藝文組 綜合外電報導)過年走春亮點！前身為台中酒廠的文化部文化資產園區，內可參觀無形文化資產技藝及保存技術展覽，也可欣賞歷史建築過個充滿文化質感的好年。

文化部文化資產園區前身為台中酒廠，1998年台中酒場遷移至台中工業區內，為了保留老酒廠，台中市政府在2002年將整個廠區登錄為「歷史建築」，為保存、維護及傳承我國的文化資產，園區舊建築再利用為展演館，參觀時可細細品味文化資產的美學及藝術價值。

文資局表示，園區現正展出幾項特展，包含推廣無形文化資產的「文化資產技藝・記憶特展」，展示重要傳統藝術保存者陳錫煌、重要傳統錫工藝保存者陳萬能、重要傳統木雕與鑿花工藝保存者李秉圭等多位藝師作品；另在AR影片中，10位來自不同地域和產業的匠師展示曾屬於日常生活的傳統工藝製品，在虛實的交疊中，讓觀展的民眾可以近距離體驗工藝製作技術精髓及傳統工藝品之頂真技藝。

「金玉滿堂-木雕特展」展出傳統工藝之美的壽匾、壽屏、神轎、供桌及門窗構件等藏品，並由專業的修復團隊進行修復後，梳理出材質、典徵、技法等，透過修復讓傳統工藝得以有展新的面貌呈現出其藝術價值。

「匠作築薪．2020文化資產保存技術展」現場展示由專業大木匠司所打造的漢式建築棟架，以棟架解譯台灣大木作勾鬪疊的榫接技術，展現傳統建築營造的力與美。過年期間也有特別的大木榫卯組裝DIY體驗活動，歡迎民眾踴躍參與。

因應疫情變化，文資局也請民眾共同落實戴口罩、勤洗手、避免群聚及自我健康管理等措施。相關訊息可上「文化部文化資產局」臉書粉絲專頁查詢。