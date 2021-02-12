美國半導體巨頭聯名致函拜登 籲仿效台韓資助半導體擴產

全球晶片大缺，中國受創最重。中國媒體1月報導中國晶片的缺貨漲價潮迄今沒有緩解的跡象，還引發廠商恐慌性下單。 全球晶片大缺，中國受創最重。中國媒體1月報導中國晶片的缺貨漲價潮迄今沒有緩解的跡象，還引發廠商恐慌性下單。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）包括英特爾、高通、超微在內的美國半導體協會企業成員，周四（11日）聯名致函美國總統拜登，呼籲支持半導體晶片國內自產比重與量能。

去年曾有美國官員示警，指在半導體投資方面，中國遠遠超過美國，可能是呈現1000比1的比例，而中國可能再十年就能趕上美國，形成巨大威脅。儘管川普時代發動多項制裁措施，減緩中國推動半導體產業速度，但隨著全球對於5G／6G、人工智慧、大數據運算等需求大爆發，美國半導體巨頭深怕在高階晶片競賽落後。

過去半年來，晶片短缺問題嚴重，已造成美國車廠局部停工，並預估獲利損失將達數以十億計美元。晶片供應吃緊下，熱門電玩主機晶片也頻缺貨。路透社報導，出現供應短缺的晶片，大多由台灣和韓國業者生產，兩國已稱霸半導體製造業。

11日參與聯名信署名的巨頭，包括超微（Advanced Micro Devices，AMD）、博通（Broadcom）、格芯（GlobalFoundries）、美光（Micron）、輝達（Nvidia）、IBM、特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等企業的執行長或高層，對於美國半導體晶片自產能力流失感到憂心。聯名信上指出，美國在全球半導體製造業所占比重，已由1990年的37%降至目前的12%，信函歸因於競爭對手國提供國內業者巨額補貼與優惠以壯大生產能量，但期間美國卻沒有提供國內業者相應的支持。

巨頭們要求拜登透過補助和稅額減免方式，來資助擴大國內晶片製造，否則將付出高額代價。

去年11月拜登當選總統後，英特爾執行長Bob Swan發出一封祝賀信，除恭賀拜登，更談到美國只占12%的全球半導體產能，並批評美政府對亞洲國家廠商的補貼，要求美國政府投資美國半導體公司，外界解讀很明顯是針對美國政府補助台積電的事情，英特爾希望美國政府加強該公司未來在美投資計畫。

此前美國亞利桑那州鳳凰城通過台積電開發案2.05億美元資金，協助台積電在當地興建120億美元晶圓廠計畫，用以改善當地道路和水源等基礎建設，該投資案將貢獻全美第一座先進製程設施。