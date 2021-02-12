中國禁播英國BBC遭譴責　美國務院：北京領導人海外散播假消息

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)BBC世界新聞台遭中國禁播，英美抗議中方侵犯媒體自由。

最近更新 0212 14:30

首次發稿 0212 09:49

國家廣播電視總局聲明表示，BBC世界新聞台涉華報導違反新聞真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結。

該聲明指出，國家廣播電視總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

對此，BBC回應，「我們對中國當局決定採取的行動感到失望。英國廣播公司（BBC）是世界上最受信任的國際新聞廣播公司，它公正、公平且毫無畏懼也不偏袒的報導世界各地的新聞。」

英國外相拉布（Dominic Raab）在推特表示，中國禁播BBC世界新聞頻道的決定令人無法接受，嚴重侵害媒體自由。中國有全世界最嚴格的媒體與網路自由箝制，最新的舉措只會損害中國在全世界的形象。

中國政府一直批評BBC對於新冠肺炎及少數民族維吾爾族遭迫害的報導。

英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）於本月（2）初撤銷中國官媒中國環球電視網（CGTN）在英國進行廣播的許可，是因為它發現星空華文傳媒（Star China Media Ltd）並非合法持有執照。

BBC表示，中國過去2年系統性地驅逐外媒，包括去年3月下令紐約時報、華爾街日報和華盛頓郵報記者離境。BBC的網站和app早在中國被禁。

美方也譴責中國此舉，稱其為「壓制中國自由媒體運動的一部分」。

BBC報導指出，近幾個月來，中英兩國在香港的關係嚴重惡化。英國在一月份推出一項新簽證，賦予540萬香港居民在英國居住並最終成為公民的權利，因為它認為中國正在損害香港的權利和自由。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）11日在例行記者會上表示，美國「絕對譴責」中國的決定，中國是資訊管控最控制、最壓迫及訊息最不自由的地方之一。

普萊斯強調，令人最不安的現象是，中國在國內限制媒體平台自由運作，北京領導人卻利用海外開放自由的媒體環境傳播假消息。

普萊斯呼籲，中國以及其他對人民實行威權控制的國家，應允許人民完全取得網路和媒體自由，「媒體自由是一項重要權利，其確保公民接受知識的權利，並也是能和彼此及領導人自由分享想法的關鍵。」