中國禁播英國BBC遭譴責　美國務院：北京領導人海外散播假消息

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)BBC世界新聞台遭中國禁播,英美抗議中方侵犯媒體自由。

最近更新 0212 14:30

首次發稿 0212 09:49

國家廣播電視總局聲明表示,BBC世界新聞台涉華報導違反新聞真實、公正的要求,損害中國國家利益,破壞中國民族團結。

該聲明指出,國家廣播電視總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地,對其新一年度落地申請不予受理。

對此,BBC回應,「我們對中國當局決定採取的行動感到失望。英國廣播公司(BBC)是世界上最受信任的國際新聞廣播公司,它公正、公平且毫無畏懼也不偏袒的報導世界各地的新聞。」

英國外相拉布(Dominic Raab)在推特表示,中國禁播BBC世界新聞頻道的決定令人無法接受,嚴重侵害媒體自由。中國有全世界最嚴格的媒體與網路自由箝制,最新的舉措只會損害中國在全世界的形象。

中國政府一直批評BBC對於新冠肺炎及少數民族維吾爾族遭迫害的報導。

英國媒體監管機關通訊管理局(Ofcom)於本月(2)初撤銷中國官媒中國環球電視網(CGTN)在英國進行廣播的許可,是因為它發現星空華文傳媒(Star China Media Ltd)並非合法持有執照。

BBC表示,中國過去2年系統性地驅逐外媒,包括去年3月下令紐約時報、華爾街日報和華盛頓郵報記者離境。BBC的網站和app早在中國被禁。

美方也譴責中國此舉,稱其為「壓制中國自由媒體運動的一部分」。

BBC報導指出,近幾個月來,中英兩國在香港的關係嚴重惡化。英國在一月份推出一項新簽證,賦予540萬香港居民在英國居住並最終成為公民的權利,因為它認為中國正在損害香港的權利和自由。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)11日在例行記者會上表示,美國「絕對譴責」中國的決定,中國是資訊管控最控制、最壓迫及訊息最不自由的地方之一。

普萊斯強調,令人最不安的現象是,中國在國內限制媒體平台自由運作,北京領導人卻利用海外開放自由的媒體環境傳播假消息。

普萊斯呼籲,中國以及其他對人民實行威權控制的國家,應允許人民完全取得網路和媒體自由,「媒體自由是一項重要權利,其確保公民接受知識的權利,並也是能和彼此及領導人自由分享想法的關鍵。」

