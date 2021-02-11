邊界對峙近一年 中印協議自爭議領土撤軍

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在邊境對峙數個月後，印度國防部長今(11)日在國會宣布，中國與印度在經歷多次談判，終於達成協議，雙方同意同時間撤除西喜馬拉亞湖區爭議領土區域的雙方軍隊，中國則證實了此一消息。

中印兩國在喜馬拉亞山兩側的爭議領土分為東部、中部與西部三段，自1962年中印正式開戰後，邊境地區的問題就從未正式確定，而即使雙方對國界的認知不一樣，實際掌握的區域依照中印邊境實際控制線(LAC)進行切割，。

然而，去(2020)年4月印度指控中國軍隊越過西側拉達克(Ladakh)地區的LAC後，兩國的關係就很緊張，除了以石頭、鐵棒互相攻擊外，在此一區域還爆發了多場大小衝突，6月時印度方更有20名士兵在此喪生，一度將緊張氣氛推上顛峰。

不過兩國隨後就重啟談判，雖然未能一勞永逸的解決國境問題，至少軍隊的對立狀況可以先降溫，而在經歷涉及軍事將領與外交人員的多次談判後，雙方終於達成了撤軍共識。

印度國防部的聲明指出，在具爭議的班公錯(Pangong lake)一帶，中印兩國同意在湖的北岸與南岸分別撤軍，中國方也證實兩國已開始自2020年進佔的湖岸旁撤軍，回歸到雙方永久駐紮的軍事基地處。

就聲明看來，班公錯的撤軍只是個「友好的示意」，一旦這個高海拔地區的軍隊全數後撤後，雙方的軍事領導人才會在2日內再度見面進行會晤，討論後續其他衝突區的撤軍議題。