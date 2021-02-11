AstraZeneca疫苗對南非變種輕症不佳？ 南非政府考慮出售疫苗

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）正當全球拚施打新冠肺炎疫苗的時候，英國與南非的兩種病毒變種正考驗疫苗的效力，在一份研究顯示牛津阿斯特捷利康AstraZeneca疫苗可能對南非型變種無效後，南非政府正考慮出售自己手上的疫苗。

牛津大學與南非金山大學(University of the Witwatersrand)在追蹤2000名年輕男女後發現，牛津AstraZeneca疫苗對因罹患南非型變種而有輕症的低風險族群而言，只有最輕微的效果，這代表著即使這些人接種了疫苗，病毒仍具有傳染性。

即使研究的正式結果其實尚未經同行評審，也沒有正式發布，現在唯一有的只有一份新聞稿和介紹的簡報資料，南非政府在已經替150萬人施打該疫苗後，現仍嚴肅考慮要跟他國交換嬌生疫苗，現在手上已有的AstraZeneca疫苗可能會出售，並已有多國詢價。

然而，研究人員指出，疫苗的主要目的應是避免重症，此研究針對的是輕症族群，取樣族群中並沒有本來就有其他嚴重健康狀況的人，也不包含高風險族群，研究並不完整，尚需更進一步的數據。

牛津研究人員也說，牛津AstraZeneca疫苗對重症族群，應該仍有一定的預防效果，因此南非政府現正研議要替10萬名年齡較長的護理師和醫護工作者接種，並持續觀察這些風險較高的族群是否在接種後，可以有效免疫南非型變種的新冠肺炎病毒。

現階段，南非已有90%的病例是由這種變種所導致，其感染性較強，不過尚無明確證據顯示更容易導致重症，即使如此，本就對病毒抵抗力較弱的年老、有宿疾族群仍屬高危險群。