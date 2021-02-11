世衛稱武漢肺炎不可能從實驗室外流 蓬佩奧：WHO 向習近平屈膝

中國病毒學家石正麗（左）在武漢病毒研究所一處實驗室進行研究（圖／美聯社） 中國病毒學家石正麗（左）在武漢病毒研究所一處實驗室進行研究（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）世衛組織（WHO）歷經千辛萬苦才得以進入中國武漢調查新冠肺炎（COVID-19）起源，但在證據幾已「湮滅」的情況下，9日發表報告，指疫情不太可能是由實驗室外流，似意外也不太意外。對此，前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示他並不買帳，更批評WHO已向習近平低頭。

蓬佩奧接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，當初川普政府退出世衛，就是因為其已淪為腐敗、政治化的組織。「WHO已向習近平屈從了，希望這次的結論並未受到中共影響。」

蓬佩奧始終堅信疫情是源自於中國實驗室，並指證據相當充分。他認為世衛專家應在不受中共介入的前提下，檢閱相關資料，私下訪查武漢醫師與技術人員，而非在中共緊迫盯人的環境中進行調查，如此根本不可能有說真話的機會。畢竟，中共早已開始散播有關病毒起源的陰謀論，像是甩鍋給美國軍方。

WHO本週提出的報告與現有的論述並無多大差異。根據世衛，新冠病毒很可能是從蝙蝠這類的動物跳至人類身上，但指從武漢實驗室外洩的假設毫無根據。專家表示，實驗室意外極為罕見，況且小組檢視武漢實驗室後，認為病毒外洩的風險極低。

然而，美聯社報導，調查小組成員、丹麥科學家Thea Koelsen Fischer向記者透露，若有新的跡證，不排除展開進一步調查的可能性。她也坦言，只能從官方提供的資料加以分析，未能取得原始資料，不過她也表示，多數國家都是如此行事。