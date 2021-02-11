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Zoom 法庭視訊忘關濾鏡 德州律師貓臉入鏡笑翻網友

貓律師好慌張，人法官好淡定

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/11 11:34
德州線上法庭，濾鏡未關鬧笑話（圖／美聯社）

德州線上法庭，濾鏡未關鬧笑話（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫情讓許多人不得不遠距工作，虛擬視訊會議成了日常，但科技總有法子讓人出糗。日前德州一場線上庭審，透過Zoom軟體參加的一名律師，竟以貓臉亮相，原來是誤用了貓臉濾鏡，正經八百的法庭難得淪為網路笑柄。

德州律師龐頓（Rod Ponton）在這場視訊法庭中，以一隻可愛小貓的模樣現身，法官傻眼，提醒他關掉濾鏡。只見龐頓手足無措的模樣，透過小貓水汪汪大眼的無辜表情，全展現了出來。

「法官，你聽得見我嗎？」貓律師無奈表示已請助理來協助，但若未能移除濾鏡，化身為貓繼續參與視訊也未嘗不可。「我本人就在這裡，我不是貓。」龐頓強調。

當一般人可能已經笑場，八風不動的法官佛古森（Roy Ferguson）卻只冷冷地回了一句，「我看得出來。」

龐頓之後受訪表示，當時用的是秘書的電腦，才會鬧出這笑話。他當下真是窘死了，雖然呈現的效果意外具娛樂性。「在這艱困的時代，若能稍稍逗樂全國，也是挺好的。」

佛古森事後也不忘機會教育，在推特上請大家視訊時記得關掉濾鏡。他也冷面笑匠似地表示，涉及此事件的所有人都以莊重的方式善加因應，律師也展現了優雅風範，是「極致專業的表現！」

法官在YouTube放上影片後，也引來幽默留言：

  • 「你有權聘請律師，若無力負擔，法庭將指定一隻貓為你辯護。」
  • 「希望他們別在法庭上別用雷射筆（貓的最愛）。」
  • 「與此同時，律師的客戶在家中邊看邊想，我絕對要用貓食付律師費。」

根據衛報，這一年來，Zoom會議出錯走鐘事件還不只一樁。數千人都曾分享尷尬的視訊妙聞，包括老闆將自己變成了一顆馬鈴薯，家人衣衫不整入鏡卻渾然未知等。
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