緬甸軍政府實彈鎮壓示威 美國啟動制裁程序

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）緬甸軍方發動政變已逾一周，面對一波波示威抗議，軍方的逮捕行動仍在持續，並以鎮暴水車、橡膠子彈，甚至實彈進行壓制。美國總統拜登已在本周正式同意美國政府對緬甸軍政府的官員進行制裁。

拜登指出，全世界都在看著緬甸人民藉由示威遊行發聲，然而，因為民主行動升級而產生的暴力壓制是無法接受的。美國決定針對軍方領導人和其家人，以及與這些領導人有關的公司企業祭出制裁措施，詳細名單將在這周出爐。

除此之外，美國政府也凍結了除用於醫療衛生等民生領域外的緬甸政府資產，款項高達10億美元，同時要求緬甸軍政府立刻釋放翁山蘇姬等遭到羈押的政府官員，並停止軍事政變。這也是拜登上任後，首次對他國進行制裁。

現階段，軍方除拘留前任政府的官員外，也逮捕那些不願替軍方「選舉舞弊」指控背書的地方選舉委員會官員。另一方面，面對成千上萬的示威者，政府宣佈了宵禁，並出動大量軍警，以鎮暴水車和橡膠子彈驅離群眾，在部分地區甚至動用了實彈，重傷人數也因此上升。

19歲示威者Mya Thwe Thwe Khaing在抗議過程中遭實彈擊中頭部，現在正在醫院進行急救，這引發了緬甸人民的怒火，抗議者無視禁止集會的命令，自發性的點蠟燭為她祈福。

這起事故也使國際增強了施壓力道，除美國決定進行制裁外，歐盟也加入美國行列，要求聯合國正式譴責軍方的作為。