創意年菜吸睛 水彩老師手作金魚蝦餃紅到海外

台灣水彩老師張敏貞製作小金魚蝦餃是今年家中年菜之 一，十分吸睛。 台灣水彩老師張敏貞製作小金魚蝦餃是今年家中年菜之 一，十分吸睛。 (來源 中央社)

台灣水彩老師張敏貞手作小金魚造型蝦餃，逼真的樣態讓網友驚呼連連，連新加坡網路媒體也有報導。 台灣水彩老師張敏貞手作小金魚造型蝦餃，逼真的樣態讓網友驚呼連連，連新加坡網路媒體也有報導。 (來源 中央社)

魚料理是過年飯桌上常見的年菜，象徵「年年有餘」。一名台灣水彩老師受日本精緻的和菓子啟發而嘗試手作小金魚、錦鯉造型蝦餃，逼真的樣子讓網友驚呼，也紅到日本及新加坡等國。

具有美術背景的張敏貞擔任水彩老師將近有20年的時間。喜愛烹飪的她，平時除了下廚，也喜歡幫食物擺盤裝飾，有時也會在臉書社團分享手繪食譜。

張敏貞曾親手製作天鵝形狀的泡芙當做年夜飯後的甜點。今年初，她首度嘗試製作小金魚、錦鯉餃子並在臉書貼出蝦餃「美照」，引起網友熱烈討論，連新加坡網路媒體也有報導。

張敏貞接受中央社記者跨海訪問時表示，那時剛好看到一系列日本和菓子的照片，精緻的甜點造型讓她萌生手作精緻蝦餃的想法，「我也想要我的小魚餃可以很可愛、很精緻」。

談及製作過程，她說，「塑型是最重要的」。第一次做時，覺得樣子有點不太對，後來她就上網搜尋小金魚實照，仔細研究頭部、眼睛位置，按真實比例捏出小金魚造型，第二次嘗試就成功了。

張敏貞使用廚房常見的工具，包括菜刀、剪刀、筷子，魚鱗的部分則用吸管壓出來，再用烘焙用的色膏上色。她說，每隻「小金魚」大概花了5分鐘製作。

之後，她接著挑戰手作「錦鯉」餃子，不僅色彩更豐富、造型升級，內餡材料除了蝦肉，還多了花枝。

這次過年，小金魚、錦鯉餃子都會是張敏貞家裡飯桌上的年夜菜。

對於有些網友直呼小金魚蝦餃很可愛，有些人則因為過於逼真而不敢吃，張敏貞笑說，網友的反應讓她很自豪、很開心。

「如果沒有做得很像，網友不會這麼心疼我的小金魚」，但她也向網友喊話，不用擔心，「真的很好吃」。

除了創意年菜，張敏貞透露，計畫元宵節的時候要做魚造型湯圓，將內餡改為芝麻餡、鮮肉餡。魚湯圓「游」在湯水中的景象「會更有趣」。