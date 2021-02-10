香格里拉台南遠東飯店 來玩躲貓貓

締造五千萬電影票房佳績，並在國際影展獲獎無數的台灣原創動漫電影「小猫巴克里」回台南了！由臺南市政府文化局主辦，香格里拉台南遠東飯店獨家贊助愛國婦人館「躲貓貓：小猫秘密基地」展覽，自2月9日開始到4月4日，故事中的主角與情境也出現在香格里拉台南遠東飯店！賓客自抵達飯店，就由小猫巴克里「公車窩」房間，開始進入故事情境，除了有「躲貓貓」遊戲之外，更可在一樓「品香坊」購買限定伴手禮及「大廳茶軒」主題飲品。農曆新年除夕至初三，入住即可獲贈限量繽紛點心盒；並可搭著小猫巴士抵達台南熱門景點；大年初四(2月15日)還有粉絲見面會，更多詳情請洽(06)702 8888。

來台南最高地標玩小猫巴克里躲貓貓

小猫巴克里以台南為場景！從電影中，就可看見香格里拉台南遠東飯店高聳的建築物出現在臺南火車站電影場景裡。為了迎接愛國婦人館「躲貓貓：小猫秘密基地」特展，飯店一樓大廳服務中心化身為小猫巴克里的公車房間，民眾可走入司機位置區拍照打卡；隨到之處，即可看見小猫巴克里歡樂笑臉迎賓、靈活逗趣的超萌模樣，以平面或立體人形立牌，呈現歡樂的情境擄獲大小朋友的心。飯店也延續主題特別為房客及一般民眾策劃「躲貓貓」活動，找到10個贈一至四人遠東Café午或晚餐75折自助餐優惠券乙張；另有房客限定活動，只要找到8個小猫贈送波羅叉燒包乙顆。

入住迎賓禮、粉絲見面會、小猫巴士農曆新年企劃

農曆新年系列企劃讓旅客擁有更豐富的住宿體驗，搭著小猫巴克里列車暢遊台南市區熱門景點！2月11日至2月13日(除夕至初三)，入住迎賓禮特別準備小猫巴克里繽紛點心盒，超萌的外盒塞滿著最受歡迎的零食與限量版紅包袋。2月15日(大年初四)加碼舉辦兩場粉絲見面會，主角貓偶當天將現身於飯店一樓大廳，前100名粉絲完成拍照打卡，可獲得主題式紅包袋三件組。

主題式飲品與禮盒 貓咪控也瘋狂

位於飯店一樓的「大廳茶軒」，活動期間推出小猫特製咖啡，分別為拿鐵、卡布奇諾、摩卡、以及可可牛奶與抹茶牛奶等，每杯熱飲250元起。外賣商店「品香坊」還有販售「繽紛禮盒」三款，包含甜甜圈組、派對組及歡樂組，每盒350元至490元！活動期間限量商品，售完即止，如欲訂購，請洽(06) 702 8856。