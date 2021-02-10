台南大員皇冠假日酒店「愛情摩天輪」為情人加溫

每到2月14日西洋情人節是戀人獻殷情的最佳時機，今年適逢大年初三，是該跟情人一起過，還是要回家與家人團聚過年呢？台南大員皇冠假日酒店從2021年2月14日起至3月14日，從西洋情人節到白色情人節，推出「愛情摩天輪」甜蜜組520元起，整整一個月讓情人們天天都可以放閃曬甜蜜。2月14日和3月14日兩天指定日加碼送「犇福」布偶限量10組，祝福有情人一起奔向幸福。

西洋情人節是愛侶們放閃的最好時光，也是好好寵愛自己另一半的絕佳好時機！台南大員皇冠假日酒店為了不讓情人們左右為難，新年與情人節都要一起過，甚至拉長慶祝時間，從2021年2月14日起至3月14日大廳289吧推出「愛情摩天輪」甜蜜組，從西洋情人節到白色情人節，一個月天天都能甜甜蜜蜜的過。其中「愛情摩天輪甜點」內含布朗尼巧克力2塊、起司蛋糕2片、蔓越莓手工餅乾4片、檸檬馬德蕾4片、棉花糖5顆。

「愛情摩天輪」我愛你組合價520元：包含愛情摩天輪甜點與粉系夢幻調酒2杯，1杯專為仕女特調，帶著百香蜜桃茶的香氣，象徵打開心房，另1杯的藍莓調酒，能讓紳士微醺後，勇敢傾訴愛意，2杯帶著粉色漸層與氣泡口感，視覺如同愛情的微妙加溫，特別用香檳杯承裝，從杯觥交錯間滿足著彼此的愛意；「愛情摩天輪」一生一世組合價1,314元，包含愛情摩天輪甜點與西班牙艾莎貝粉紅氣泡酒1瓶(750ml)，紅寶石色澤如同寶貴的愛情，果香、香草香的氣泡酒搭配甜點，提升甜蜜的口感層次。以上價格需另加10%服務費。禁止酒駕，未成年請勿飲酒。

另外，凡是2月14日與3月14日兩天指定日預訂「愛情摩天輪」甜蜜組，並出示情人合照打卡頁面，即可獲得加碼禮「犇福」布偶乙份，每日限量5組，送完為止。討喜可愛的牛布偶，印上大大的福字，要祝福有情人一起奔向幸福，愛情長長久久。愛人們快快預訂屬於倆人甜蜜的浪漫情人節吧！訂位專線：06-391-1899轉6670。地址：台南市安平區州平路289號。