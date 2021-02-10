過年最怕老哏問題 欣葉日本料理幫您通通擋下來

過年雖然是個喜氣洋洋、機會難得可以回家和家人、親友團聚的日子，然而也有不少年輕人或晚輩害怕過年，原因竟然是會遇到許多不常見的親戚，見面免不了寒暄幾句甚至「過度關心」，提出許多令人招架不住的問題，若非平時修養好、被問當下也許還會不慎露出真性情，做出和某話題女神致敬的白眼表情呢！

為了讓大家輕鬆享受團圓飯、不必再提心吊膽親戚長輩突如其來的老哏問題連環拳！欣葉日本料理今年特別與網路訂位平台合作推出春節清淨席－晚鳥優惠方案，只要同席親友均遵守規範、不在用餐過程中提出下列「網友票選過年最怕被問到的五大問題」，就能享有晚餐每人只要812元的優惠獎勵！

欣葉日本料理．春節清淨席用餐規範

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⬥活動期間：2/16~2/26 欣葉日本料理晚餐時段。

⬥活動方式：即日起至EZTABLE訂位欣葉日本料理春節清淨晚鳥方案、於上述活動期間來店用餐即享優惠（欣葉日本料理信義店不適用）

⬥優惠內容：自助晚餐吃到飽每人原價902元、優惠價812元（含服務費）