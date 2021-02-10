【楊憲宏時評】中毒的世衛 荒唐的鬧劇

這真是一場鬧劇。忙了一個月，結果先前最為全球專家議論紛紛的「中共實驗室洩露新冠病毒」，這些「人在中共屋簷下」，延遲記者會長達兩小時的「世衛專家」竟然強調「extremely Unlikely 不可能」。

這些所謂「世衛專家」，並未提出任何有證據效力的調查，就直接為中共背書。他們一世英名全毀。他們甚至連原始病毒動物宿主，都調查不出來，就敢下結論，更是荒唐。

古怪的地方是，他們沒有提到「中共軍方是否有去採集蝙蝠病毒到實驗室」（這是已經證實的事實），卻提到武漢病毒研究所很嚴密「不可能外洩」，是此地無銀三百兩的搞法。不知道這些專家有何神通可以知道，一個已經被徹底清洗過的病毒實驗室，過去，如何「不可能外洩」？

此外，這組荒謬調查隊歪樓到「世衛將追查病毒經由冷鏈運輸傳播的可能性」以及「有說法指病毒可能不是源起中國，世衛專家表示將持續探究」，真是自欺欺人沒有底限。

就在同一天，台灣召開了國家安全會議，宣布將超前佈署中國的新傳染病「立百病毒」，表面上看是封鎖東南亞可能疫區，主要是警惕中共。所以境外輸入肉品，豬肉繼續嚴管。由於「立百病毒」經由體液及排泄物傳染，而非空氣傳播，與武漢肺炎病毒不同，而且一定發燒，沒有「無症狀感染者」，超前部署的方式有點不同。這是直接打了中共及世衛調查一個超響亮耳光。

今後台灣不必忙著加入這個由愚蠢者組成的國際組織。美國拜登政府說要「停止退出世衛組織」，看來也有必要重新考量。唉！還是主張退出世衛的川普政府比較有頭腦。

武漢肺炎病毒從專家分析其RNA的變異過程，已經證明，就是從武漢傳播到全世界。這是去年5月就已經是全球共識，中共無可抵賴。

武漢病毒研究所確定有在採集中國境內，未開發山區的蝙蝠冠狀病毒，而且曾經做過比對，也有境外專家證實，武漢病毒研究所有使用人類細胞做為實驗材料來培養病毒，甚至讓不同來源病毒共同感染人類細胞，製造出新種變異基因（recombination)。

這很可能是病毒外洩，馬上造成人傳人的主因，也是國際懷疑中共有在製造生化戰劑的原因之一。有道德的研究單位不會用人類細胞做材料，而是用與人類基因有較大差距的實驗動物細胞。

武漢病毒研究所有實驗室日記，這個日記有可能手寫的，也有可能數位的，理論上，這個日記應是如區塊鏈一樣是不可更改的。有專家指出，中共真要面對調查，拿出原始日記，就真象大白。「世衛專家」有看到真正沒有更改過的武漢病毒研究所日記嗎？很値得懷疑。

這個被中共汙染的世界，不只有假訊息（disinformation）橫行，還有假專家、假學者。這個荒謬的記者會後，竟然沒有媒體質疑他們的滿紙荒唐，一把胡説。媒體也跟假了。

台灣要自保，真的要靠自己，台灣人要自衛，一定要有良心的媒體，為公義把關。