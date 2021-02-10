大才是王道？ iPhone 12 mini 銷量差恐成短命機

3C達人實測iPhone 12 mini（左）與iPhone 12 Pro Max 取景效果 3C達人實測iPhone 12 mini（左）與iPhone 12 Pro Max 取景效果 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）連果迷也難敵大螢幕趨勢了嗎？最新銷售數據顯示，蘋果iPhone 12 mini銷量奇差無比，在影音當道的世代，尺寸恐怕真的有差。

路透報導，隨著影音串流平台之勃興，社群軟體如臉書（Facebook）、Instagram、Tiktok與Snapchat日漸普及的影音服務，近幾年來手機用戶顯然難敵大螢幕裝置之魅力。

根據市場分析公司Counterpoint，今年1月份前半個月的蘋果新機銷量中，iPhone 12 mini僅占5%。摩根大通（J.P. Morgan）分析師楊維倫（William Yang）指出，小手機需求看弱，蘋果恐於第二季停產mini版。

蘋果去年推出iPhone 12系列手機，但5.4吋的mini款需求卻遠低於高端手機iPhone 12 Pros與iPhone 11s。Counterpoint分析師表示，小螢幕手機在全球市場已漸失光環，低於6吋的智慧手機，市占率僅剩10%。

儘管受疫情影響，蘋果去年推遲數月才推出年度新機，但有著多種規格與全新造型的iPhone 12系列，一推出就擄獲消費者的心，中國尤然。蘋果上個月iPhone季營收來到656億美元，創下三年來新高。