台灣新冠肺炎境外移入+2 緬甸台商搭醫療專機返台確診

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增2例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案935及936)，分別自緬甸及印尼入境。



指揮中心表示，案935為本國籍60多歲男性，去(2020)年1月至緬甸工作，12月24日出現發燒及咳嗽等症狀，12月29日檢出COVID-19陽性，12月30日於當地住院治療，並於今(2021)年1月27日症狀緩解後出院；後續因再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療，2月7日搭乘醫療專機返台，入境後收治住院隔離，後經醫院採檢於今日確診。

個案因獨自搭機返台，醫療專機機組人員皆未入境，另協助後送個案就醫及收治住院之相關接觸者均有適當防護裝備，故無匡列接觸者。



案936為印尼籍40多歲男性，1月24日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，個案2月8日檢疫期滿後至醫院自費採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。由於個案可傳染期間已單獨進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。



指揮中心統計，截至目前國內累計935例確診，分別為819例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、853人解除隔離、73人住院隔離中。