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台北市19處景點旅遊警示燈號10日上線 人潮擁擠程度分3色

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/10 10:11
圖為饒河街觀光夜市。(取自交通部網站)  

圖為饒河街觀光夜市。(取自交通部網站)  

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）隨農曆新年到來，民眾均安排出遊行程，為配合中央流行疫情指揮中心相關防疫措施建議，北市府針對19處景點推出「台北旅遊警示燈號」，觀傳局說，系統依據人潮擁擠程度分成綠、黃、紅3種燈號，已於今（10）日正式上線，讓民眾出發前先掌握景點狀況。

北市副市長蔡炳坤表示，觀傳局去(109)年與警察局及陽管處合作，結合警察局CCTV及陽管處影像，推出景點即時影像系統，提供16處熱門景點共23支即時影像。而9日又新增信義商圈、迪化街之即時影像畫面外，更進一步開發警示燈號，建置「台北旅遊警示燈號」，提供19處北市熱門景點的燈號建議。

台北市19處景點旅遊警示燈號10日上線 人潮擁擠程度分3色觀傳局自去年4月起推出景點即時影像系統，現共提供25支即時影像畫面，點位囊括北市知名景點、場館等，供民眾連假出遊參考使用。（圖片取自台北旅遊網）

這19處熱門景點包含陽明公園、竹子湖、北投社三層崎公園、樂活公園、士林官邸公園、貓空、白石湖、西門町商圈、信義商圈、迪化街、士林觀光夜市、台北市立動物園、剝皮寮、饒河街觀光夜市、松山文創園區、台北市立兒童新樂園、國立故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館。

台北市觀傳局表示，每小時將由景點現場人員進行人潮回報，並參考手機基地台電信訊號推估值及週邊停車場停車空位數等資訊，於系統上提供紅燈(人潮擁擠)、黃燈(人潮略多)、綠燈(人潮正常)三種不同燈號，給民眾參考。

觀光傳播局局長劉奕霆表示，為讓民眾安心出遊，北市府進行跨局處整合，與資訊局、產發局、警察局、公園處、教育局、台北捷運公司、商業處、市場處、文化局、停管處等相關單位合作，提供「台北旅遊警示燈號」供民眾便利查詢，並於9日先行於三處賞花景點進行系統測試、今日正式上線

劉奕霆提醒民眾，前往北市熱門景點前可先至台北旅遊網查詢燈號狀況，如為紅燈代表現場人潮較多、不建議前往。也希望民眾出遊前能做好相關防疫措施包含戴口罩、勤洗手等，落實防疫新生活，開心出遊、安全返家。

台北市19處景點旅遊警示燈號10日上線 人潮擁擠程度分3色

台北旅遊警示燈號」已於10日上午9點上線，提供19處北市熱門景點人潮警示，每小時由景點現場人員回報，並參考手機基地台電信訊號及週邊停車場停車空位數等資訊，提供不同燈號供民眾參考。（圖片取自台北旅遊網）
台北旅遊警示燈號
陽明公園
竹子湖
饒河街觀光夜市
台北市立動物園

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