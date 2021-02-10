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理想大地帶路尋找火金姑 夜遊螢光閃閃的最美秘境

By 台灣英文新聞
2021/02/10 09:16
理想大地帶路尋找火金姑 夜遊螢光閃閃的最美秘境
理想大地帶路尋找火金姑 夜遊螢光閃閃的最美秘境

年度最夢幻、浪漫的賞螢秘境即將浪漫登場！「大農大富賞螢趣」是全台最早、面積最大的賞螢之地，也是旅客一生必去的賞螢秘境，今春氣候暖和，螢火蟲季提前於2/27開放，理想大地渡假飯店也專程為旅客打造春季賞螢專案活動！由飯店專車接送，雙人一泊二食住宿早鳥優惠加價600起，就能出席最浪漫的螢光盛會，一起來花蓮大口森呼吸！

位於台灣最美後山的花蓮理想大地，蟬聯台灣最美飯店連續三年，擁有豐富生態資源與園區萬株植栽，不僅如此，您還可於白天或夜晚體驗搭乘應許遊船，有別於密閉式的住宿空間，理想大地平面式的獨棟別墅、每棟每間的空調皆為獨立，客房全面進行住宿後消毒，提供住客最安心的旅遊環境！今年規劃「春季賞螢」活動，帶大家前往花蓮光復鄉的大農大富平地森林園區，不但有專業的導覽解說，讓您零距離聆聽螢火蟲的成長故事，也讓民眾深切體驗花東縱谷與在地之旅。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大農大富是全台最大的賞螢勝地，有森林與豐富自然資源，豐富的芬多精，可以促進身體健康與提升免疫力，光佔地就是台北市大安森林公園的50倍大，每到春天逢螢火蟲的「求偶結婚季」，園區無光害、低天際線，滿滿的螢火蟲在夜光中散發著幸福的綠光，就像走入一道美麗的銀河，理想大地特別安排套裝旅遊行程，由飯店專車接送賞螢，欣賞由螢火蟲點亮的夜晚與星空的奧秘，感受大自然的神奇之旅！

花蓮理想大地春季賞螢趣活動自2/27至4/6止，每日晚上6點20分由飯店專車出發，每位收費600元，官網訂房「春季賞螢趣」一泊二食專案，加購賞螢特惠價雙人只要600元，賞螢活動包含入場門票、專車接駁、專人導覽以及保險費用等，更多詳情請查詢官網https://www.plcresort.com.tw/zh_TW，或電洽02-2658-8181、03-86-56789。

更新時間 : 2021-02-10 11:57 GMT+08:00

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