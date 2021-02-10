陽光普照角逐奧斯卡最佳國際影片 晉級初選15強

台灣電影「陽光普照」1月底進入角逐奧斯卡最佳國際影片的候選名單，今天再傳好消息，經首輪投票之後，名列15部初選名單影片，奪獎路上往前邁進一步。

第93屆奧斯卡金像獎今天公布最佳國際影片、紀錄長片、紀錄短片、化妝與髮型設計、原創音樂、原創歌曲、動畫短片、實景短片、視覺效果等9個獎項的初選短名單，各列10到15部作品。

奪獎呼聲高的「陽光普照」在1月28日進入世界93個地區國家電影角逐的「最佳國際影片」候選大名單。這個獎項頒給在美國境外製作、非英語對話高於50%、片長超過40分鐘的電影。

經過首輪投票，「陽光普照」的競爭對手今天縮小範圍，將與其他14部各國電影進入下一輪投票，爭取進入3月15日公布的正式入圍名單。第93屆頒獎典禮將在4月25日舉辦。

15部候選的國際影片裡，「陽光普照」、香港電影「少年的你」、伊朗電影「太陽之子」（暫譯）（SunChildren）是3部來自亞洲的作品。

自從導演李安1993年作品「喜宴」、1994年「飲食男女」、2000年「臥虎藏龍」（獲獎）之後，再沒有台灣電影進入奧斯卡最佳國際影片（前稱最佳外語片）的正式入圍名單。上一部曾進入初選短名單的台灣電影是2012年的「賽德克，巴萊」。