【春節活動推薦】北台灣烏來泰雅編織展　現代「織女」讓原民傳統文化重現

國立歷史博物館長廖新田（右2起）、新北市府原住民族行政局長羅美菁8日前往觀賞「經緯之間．織織不倦－烏來泰雅織女與織物的對話」特展，並欣賞... 國立歷史博物館長廖新田（右2起）、新北市府原住民族行政局長羅美菁8日前往觀賞「經緯之間．織織不倦－烏來泰雅織女與織物的對話」特展，並欣賞泰雅婦女編織過程。（新北市政府提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「經緯之間．織織不倦－烏來泰雅織女與織物的對話」特展2月8日起在烏來泰雅民族博物館登場，展出烏來泰雅織女推動織藝復興成果、老照片等，述說原民傳統文化從消隱到重現的故事。

「經緯之間．織織不倦－烏來泰雅織女與織物的對話」特展8日起在烏來泰雅民族博物館登場，國立歷史博物館長廖新田（中）、新北市府原住民族行政局長羅美菁（左）前往觀展，欣賞泰雅婦女編織的作品。（新北市政府提供）中央社

這項特展，由國立歷史博物館、新北市政府原住民族行政局聯手規劃，自2月8日起至8月22日於烏來泰雅民族博物館展出。

國立歷史博物館長廖新田、新北市原民局長羅美菁、新北市議員馬見Lahuy．Ipin 、新北市烏來區長周守信及烏來編織協會理事長高秋梅等人2月8日共同參加了開幕儀式。

國立歷史博物館表示，透過館藏連結多元族群文化地景與歷史記憶，首度走入原住民傳統領域，以「大館帶小館」合作模式，與新北市泰博館共同策辦特展。

國立歷史博物館指出，結合兩館的館藏泰雅織物、當代烏來泰雅織女手作織物、手稿筆記及烏來老照片，從烏來泰雅織女的視角，述說編織文化如何從消隱、重現以至復振的動人故事，見證文化斷層中接續傳統編織並奮力學習技藝。

中央社引述新北市原民局長羅美菁表示，參與特展的織女除泰雅族女性，還有太魯閣族李惠梅、鄒族高玉蘭、賽德克族蔡秋楓，色彩瑰麗的精緻手工創作，散發豐沛的生命力，也印證烏來織女在現代環境中，重新學習泰雅編織技藝。

羅美菁說，泰雅編織技藝以往由母親傳承給女兒，隨時代變遷，新一代織女以不同視野重現編織文化。

民國80年代，政府投入資源復興烏來編織產業，未來盼新人繼續承傳，展現烏來豐富觀光生態資源、濃厚文化底蘊。農曆春節連假期間，可以考慮拜訪烏來欣賞特展、漫步織藝廊道，體驗原住民族文化洗禮。

新北市政府原民局提醒，本次特展因應新冠肺炎疫情，入館均實施「量測體溫」、「佩戴口罩」，以及「實名制登記」等防疫措施，並加強館內環境消毒及人流控管，多處公共區域亦備有自動酒精消毒機，各項防疫及應變措施都已做到位，希望民眾在做好自身防疫前提下，安心到訪觀展。

除了前往烏來泰雅民族博物館享受泰雅文化饗宴之外，亦可走訪烏來周邊景點，漫遊生態農場和泰雅聚落，體驗群山環繞的山林文化點滴，來場親山親水的小旅行，感受生活的美好，吸取滿滿的正能量。

【活動資訊】

主題：經緯之間．織織不倦－烏來泰雅織女與織物的對話特展

地點：烏來泰雅民族博物館（233新北市烏來區烏來街12號）

時間：110年2月8日至8月22日

（週一至週五：9:30～17:00；週六、日：9:30～18:00）

▲110年度「經緯之間．織織不倦－烏來泰雅織女與織物的對話特展」將在烏來泰雅民族博物館1F特展區舉辦。(圖/新北市政府原民局提供)