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台積電去年員工分紅平均139.01萬元　年增35%

台積電董事會今(9)天核准去年度員工現金獎金與現金酬勞，總金額約695億637 萬元，以目前台灣員工人數約5萬人計，平均每人可得139.01萬元，年增約35%。

By 中央社
2021/02/09 21:23
台積電董事會9日核准去年度員工現金獎金與現金酬勞，總金額約695億637 萬元，以目前台灣員工人數約5萬人計，平均每人可得139.01萬元...

台積電董事會9日核准去年度員工現金獎金與現金酬勞，總金額約695億637 萬元，以目前台灣員工人數約5萬人計，平均每人可得139.01萬元...

台積電董事會今(9)天核准去年度員工現金獎金與現金酬勞，總金額約695億637 萬元，以目前台灣員工人數約5萬人計，平均每人可得139.01萬元，年增約35%。

台積電去年智慧手機、高效能運算與物聯網平台業績同步高度成長，營收與獲利同創歷史新高，總營收1.339兆元，稅後淨利5178.9億元，每股純益19.97元。

隨著獲利創高，台積電去年度員工現金獎金與現金酬勞總金額同步攀高至695億637萬元，年增約50%。其中，員工現金獎金約347億5318萬元，已於每季季後發放，現金酬勞約347億5318萬元，預計今年7月發放。

台積電目前台灣員工人數自去年的4.5萬人，增至約5萬人，平均每人可得金額自102.96萬元，攀高至139.01萬元，年增約35%。

台積電董事會同時核准資本預算案約117億9480萬美元，約新台幣3242億9327萬元，將用於廠房興建及廠務設施工程、建置及升級先進製程產能、建置成熟及特殊製程產能、建置及升級先進封裝產能，還包含第2季研發資本預算與經常性資本預算。

為支應產能擴充或污染防治相關支出的資金需求，台積電董事會核准於新台幣1200億元額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，並核准於45億美元額度內，為100%持有的海外子公司TSMC Global募集無擔保美元公司債提供保證。

為配合采鈺科技在台灣上市，台積電董事會核准以每股新台幣240元的價格，出售持有的采鈺普通股不超過3950萬1000股。

台積電董事會核准召集2021年股東常會，訂6月8日上午9時於新竹國賓大飯店舉行，會中將改選包含6名獨立董事在內的共10名董事。

台積電董事會還核准研發組織2奈米平台研發處資深處長葉主輝升任為副總經理，並任命林宏達為副總經理暨資訊長。
台積電

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