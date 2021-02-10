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不滿森喜朗汙衊女性 東京奧運志工爆出走潮

森喜朗權勢過大，內部人士認為不可能逼他下台

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/10 09:00
東奧組委會會長森喜朗（圖／美聯社）

東奧組委會會長森喜朗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）東京奧運組委會會長森喜朗（Yoshiro Mori）失言風波愈演愈烈，他上週因貶抑女性言論道歉，卻未能平息眾怒，大批志工釀罷工潮，但消息人士指，其地位難以撼動，不可能去職。

森喜朗日前在一場會議中大吐苦水，指女性太多話、愛爭著出頭，只要出席者太多女性，就會拖延會議。此言一出社會譁然，遭批不僅是對女性的藐視，也使奧運精神蕩然無存，有損國家聲譽。

面臨排山倒海的抨擊，森喜朗不得不公開道歉，但擺明了不會辭職負責。此舉讓數百名奧運志工相當不滿，一一求去。本周東奧組委會將召開緊急會議，但此事件料將不在討論議程中。

衛報報導，東京奧運共徵召了約8萬名志工，目前400多人已辭職不幹，而網路一場反森喜朗之連署行動，也獲得了逾14萬人支持。此外，奧委會也收到了5,500件相關抗議。

根據日本共同通訊社在週末所做的民調，6成民眾認為森喜朗不適任領導組委，僅6.8%受訪者認為他適任。此一爭議使因新冠肺炎（COVID-19）疫情而命運多舛的東京奧運再添變數。根據爭議爆發不久後的一份民調，82%民眾認為奧運應該取消或再度推遲，僅14.5%認為應於7月23日如期舉行。

儘管責難不斷，今年83歲的政壇老驥森喜朗，挾著執政自民黨與奧委會大老支持，依舊老神在在，可望渡過難關。森喜朗曾是自民黨多年議員，2000年當選首相，但在一連串醜聞與失言事件後，支持率一度跌至個位數的7%。

一名黨內人士認為，森喜朗經驗豐富，堪稱「一本奧運活字典」，日本沒有將之摒棄的本錢。不過，東奧組委會成員對這名頂頭上司顯然甚為不滿，指他誠意不足，至今未對員工講清楚說明白。一名不願具名的女性成員表示，森喜朗做出如此羞辱言論，她不相信女員工會接受道歉。

延伸閱讀：
批女性「太多話」 東京奧運組委會長森喜朗道歉不下台
東京奧運推疫情應變「劇本」 日本醫師會嗆：不收選手患者
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