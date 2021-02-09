獵奇！台灣居酒屋炙燒草莓臭豆腐受歡迎　老饕：顛覆想像！

中壢居酒屋推出的草莓臭豆腐跟草莓大腸麵線在網路上十分火紅(圖/練小芬提供) 中壢居酒屋推出的草莓臭豆腐跟草莓大腸麵線在網路上十分火紅(圖/練小芬提供)

(台灣英文新聞/劉怡均 採訪報導)「顛覆想像」的草莓臭豆腐跟草莓大腸麵線在這裡！

中壢居酒屋推出的草莓臭豆腐跟草莓大腸麵線在網路上十分火紅，有網友於2月7日Decard美食版上貼出照片，可見傳統台灣小吃搭配上又大又圓的新鮮草莓及煉乳引起討論。

該網友附上草莓蚵仔麵線及草莓臭豆腐照片，並在文末指出，「哪個勇者吃完可以跟我說一下 讓我更新哪間醫院比較近」，也有人在下方留言：「我已經報警了」，「放開那些草莓」，「鳳梨都可以加在披薩了，草莓加臭豆腐也不是不行」。



草莓大腸麵線(圖擷取自Decard)

該居酒屋的「炙燒草莓臭豆腐」研發人練小芬9日接受專訪時表示，去(2019)年聖誕節重新開幕時需要吸睛亮點，剛好適逢草莓季，因此誕生「炙燒草莓臭豆腐」，有顧客吃完這份淋滿煉乳，內含起士跟美奶滋的甜臭豆腐後表示：『顛覆想像』！

練小芬透露，除了「炙燒草莓臭豆腐」外，近日還推出「草莓大腸麵線」，這是因為有客人說想嘗試而研發的新菜色，但還是臭豆腐比較受歡迎。

練小芬提及，接下來會推出綜合口味的臭豆腐，一份五種口味，除了現有的皮蛋及草莓口味，即將亮相的臭豆腐上會有干貝，草蝦或白蝦一整隻蝦。



中壢居酒屋特色料理(圖/練小芬提供)