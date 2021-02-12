歐美各國「最常見密碼」大公開！你用的也上榜了嗎？

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）你知道除了「123456」和「111111」之外，全球最常見的密碼有哪些嗎？其中什麼字彙出現最多次？大家最喜歡使用哪組數字？國外資安管理公司SafetyDetectives的報告就揭露歐美國家最常使用的密碼，並分析各國網友的設定習慣和思維邏輯，以提醒民眾「不要再這樣打密碼啦！」

全球最常見密碼前十名，除了「123456」和「111111」之外有哪些？

根據SafetyDetectives的統計，全世界最常被使用的密碼中，前20名除了一到十的數字和鍵盤上不同順序的字母組合外，也有「password」、「qwerty」、「iloveyou」、「dragon」和「sunshine」等字彙。在20名之後，更出現「letmein」、「monkey」和「superman」。

全世界網友最常使用的前30名密碼。（圖/SafetyDetectives）

各國最常見密碼也有差異！歐美各國網友都怎麼設定？

該研究指出，在設定密碼的邏輯思維上，其實各個國家都存在差異。像足球狂熱國家如義大利與西班牙，就時常出現足球巨星的名字，他們也多以姓氏作為密碼。德國和西班牙的網友，則偏好使用數字組合，另外，俄羅斯人在設定時，比其他國家的人更喜歡打鍵盤上排列的字母。

不同於德國與西班牙，浪漫之都法國的網友就較少使用數字，前20名當中只佔3個，其他多是一些日常字彙，像是法國第二大都市馬賽「marseille」、你好「bonjour」、我愛你「jetaime」、陽光「soleil」、巧克力「chocolat」。此外，他們也偏好使用親暱的稱呼，如「loulou」、「doudou」、「chouchou」、「coucou」都名列前茅。

義大利人也多以文字作為密碼，其最常使用的第三名甚至是當地的主要球隊「juventus」。此外，前20名常見的密碼也包含家族姓氏如「francesco」、「alessandro」、「antonio」和「giovanni」等。至於美國人，則大致和全球網友的密碼設定習慣符合，除了數字和鍵盤字母，還有「letmein」和「superman」。

德國人最常使用的前20名密碼。（圖/SafetyDetectives）

法國人最常使用的前20名密碼。（圖/SafetyDetectives）

美國人最常使用的前20名密碼。（圖/SafetyDetectives）

不同身份和文化也會影響密碼的設定思維？

SafetyDetectives的報告也根據.edu結尾的email帳號來分析學生族群或教育機構人員都怎麼設密碼。結果發現這些人通常會使用極為常見的密碼，有六成都和全球前30名排行榜相同，比較特別是的，各個運動項目名稱也榜上有名，像是足球、棒球和籃球。

若將密碼分門別類，SafetyDetectives在近1千萬名網路使用者中，發現宗教類別多以耶穌相關詞彙為主，品牌類別最常見「Google」、「Apple」和「Samsung」，而電視節目則是「Friends」和「Starwars」，運動類別為足球巨星C羅。

學生族群、教育機構人員最常使用的前20名密碼。（圖/SafetyDetectives）

最後看看台灣民眾的密碼使用習慣，你也中了嗎？

在ettoday的報導中，密碼資料庫的統計指出「ji32k7au4a83」這組密碼時常在台灣地區出現，另外像是另外像是「ji394su3」和「au4a83」也被台灣網友高度使用。這些看似亂碼的數字與字母，原來分別代表中文鍵盤的「我的密碼」、「我愛你」和「密碼」，代表台灣民眾多習慣以注音符號輸入法來打出英文密碼。

不論如何，SafetyDetectives的研究旨在提醒全球網友，在設定密碼時應避免依循某種思考模式，並避開這些普遍的使用習慣，才能維護資訊安全，遠離駭客的威脅。