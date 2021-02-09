武漢肺炎疫苗3階段施打9類優先 首批估99萬人接種

中央流行疫情指揮中心今天表示，已列出施打武漢肺炎疫苗的9類優先順序，並規劃3階段接種，第1階段預計99萬人接種，涵蓋醫事人員、防疫人員等。

中央流行疫情指揮中心今天舉行記者會，指揮官陳時中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫苗的取得策略是分散投資，包含洽廠商購買、國際投資、國內自製，並盤點去年至今的疫苗採購進度。

關於未來疫苗施打的優先對象，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥提到，去年7月6日傳染病防治諮詢委員會的預防接種組就已列出施打疫苗的優先順序共9類，合計約65%人口（約1300多萬人）；為規劃疫苗接種計畫，跟衛生局和預防接種組溝通後，配合接種順序和人數規劃成3階段。

莊人祥指出，第一階段當疫苗不超過200萬劑時，預計99.93萬人接種，涵蓋醫事人員、防疫人員等前5類優先施打對象；如有200萬至1000萬劑時，第二階段安排65歲以上長者施打，第三階段超過1000萬劑時，則是19至64歲的高風險族群、罕見疾病及重大傷病者、50至64歲成人等對象。

陳時中說明，不會等湊到一定劑量才開始，而是先列出疫苗施打優先順序和人數，再看進來疫苗的劑量，可對應哪些族群先施打，打到一定時間後，根據剩下的疫苗劑量，依優先順序逐步擴大施打，隨著劑量越多，施打對象也會越多。

另外，民眾關心不同廠牌的疫苗能否混打，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，昨天預防接種小組有討論，打過某一廠牌疫苗2次後，就已完成疫苗接種，在其他人仍需接種時，不會讓已完成接種的民眾重複打另一廠牌疫苗。

如果是疫苗量無虞時，張上淳表示，目前認為打第二個廠牌時，如同打第三或第四劑，時間間隔要拉長較安全，至於前面產生的抗體，後面是否會引起不良反應，須看重複接種狀況；目前建議前2劑打同一廠牌，因為尚無足夠資料顯示前2劑混打不同廠牌是否有足夠保護效果，現在有國家打算實施混打，屆時會蒐集更多臨床資料再來判斷。

陳時中指出，台灣把疫情守得很好，因此有時間去觀察這些情形，如果其他國家有混打且有一定樣本，就可當作參考或引用，全世界都很關心各種疫苗效果，如混打或多打幾劑都有被提出，未來會盡量從這些資料中找出安全施打的方式。