【影片】加拿大威肯驚豔超級盃中場秀　　網：這個世代的的麥可傑可森！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 加拿大男歌手威肯8日於第 55 屆超級盃中場秀帶來精采演出,網友直呼:「他就是我們這個世代的的麥可傑可森」!

年度運動及音樂盛事-第 55 屆超級盃中場秀(The Super Bowl LV Halftime Show)於台灣時間8日上午在美國佛羅里達州的雷蒙德詹姆斯體育館(Raymond James Stadium)圓滿落幕;雖受疫情影響,現場只開放兩萬五千人入場,僅坐滿約場館的三分之一,但今年中場主秀可以說是一點也沒縮水,音樂魔人威肯(The Weeknd)為求表演達到理想中的狀態,雖然超級盃主辦單位負擔了大部分的演出製作費,但他依然自掏 700 萬美元(約台幣 2 億),展現對演出品質嚴格的要求。

天王一開場便穿著延續冠軍大碟《黑潮時刻/After Hours》視覺概念的紅色西裝登場,演唱〈Star Boy〉、〈The Hills〉、〈Can't Feel My Face〉、〈I Feel It Coming〉,以及近期因在 MV 露出宛如整形過度樣貌而引起話題的夯曲〈Save Your Tears〉,背後攜帶龐大舞群助陣,以電影史詩級的超高規格演出,為所有現場或在家觀賞的粉絲帶來極致震撼的 14 分鐘音樂體驗,讓網友直呼:「我邊看邊哭!威肯的藝術已經昇華到全新的境界了!」、「他就是我們這個世代的的麥可傑可森(Michael Jackson)!」

威肯為了貫徹專輯 MV 的故事線,從去年在出席 8 月的 MTV 音樂錄影帶大獎(MTV Video Music Awards)時就面帶傷口現身,到了年末更以全臉包裹繃帶登上全美音樂獎(American Music Awards,簡稱AMAs);而就在大家都期待今天威肯又會在臉上做什麼花樣時,他本人雖以原貌登場,但卻攜帶了目測逾百位繃帶複製人大軍作為舞群霸氣助陣,演唱年度話題神曲〈Blinding Lights〉,一次「百倍奉還」!

這次的表演不僅全世界注目,威肯的家鄉加拿大多倫多更是以他為傲,多倫多市長 John Tory更將2月7日封為「威肯日」,他在社群貼文中表示:「這個周日我們要一同慶祝威肯是第一位出任主秀,以及第三位登上這場盛會的加拿大人;全球數百萬觀眾都為他歡呼,尤其是他長久以來最支持的家鄉–多倫多士嘉堡,一定會獻上最大聲的喝采!」

自從 2021 葛萊美(Grammy Awards)入圍名單揭曉後,外界都為威肯去年叫好又叫座的專輯《黑潮時刻/After Hours》沒入圍抱屈,當時他曾在社群點名葛萊美大會的腐敗,近期更在專訪中分享心情:「我不知道該難過還是憤怒,應該更接近困惑,我只是想要一個答案。」他接著說:「但我現在已經不在乎了,我曾經得過 3 次獎,那對我來說也沒有任何意義了!」

威肯上週推出《The Highlights》18首極金曲專輯為演出暖身,不僅收錄《黑潮時刻/After Hours》中的〈Blinding Lights〉、〈Save Your Tears〉等話,更有歷年經典包含〈The Hills〉、〈Can’t Feel My Face〉、〈Starboy〉,全台數位平台已經上架。