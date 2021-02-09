【影片】加拿大威肯驚豔超級盃中場秀　　網：這個世代的的麥可傑可森！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 加拿大男歌手威肯8日於第 55 屆超級盃中場秀帶來精采演出，網友直呼：「他就是我們這個世代的的麥可傑可森」！

年度運動及音樂盛事－第 55 屆超級盃中場秀（The Super Bowl LV Halftime Show）於台灣時間8日上午在美國佛羅里達州的雷蒙德詹姆斯體育館（Raymond James Stadium）圓滿落幕；雖受疫情影響，現場只開放兩萬五千人入場，僅坐滿約場館的三分之一，但今年中場主秀可以說是一點也沒縮水，音樂魔人威肯（The Weeknd）為求表演達到理想中的狀態，雖然超級盃主辦單位負擔了大部分的演出製作費，但他依然自掏 700 萬美元（約台幣 2 億），展現對演出品質嚴格的要求。

天王一開場便穿著延續冠軍大碟《黑潮時刻／After Hours》視覺概念的紅色西裝登場，演唱〈Star Boy〉、〈The Hills〉、〈Can't Feel My Face〉、〈I Feel It Coming〉，以及近期因在 MV 露出宛如整形過度樣貌而引起話題的夯曲〈Save Your Tears〉，背後攜帶龐大舞群助陣，以電影史詩級的超高規格演出，為所有現場或在家觀賞的粉絲帶來極致震撼的 14 分鐘音樂體驗，讓網友直呼：「我邊看邊哭！威肯的藝術已經昇華到全新的境界了！」、「他就是我們這個世代的的麥可傑可森（Michael Jackson）！」

威肯為了貫徹專輯 MV 的故事線，從去年在出席 8 月的 MTV 音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）時就面帶傷口現身，到了年末更以全臉包裹繃帶登上全美音樂獎（American Music Awards，簡稱AMAs）；而就在大家都期待今天威肯又會在臉上做什麼花樣時，他本人雖以原貌登場，但卻攜帶了目測逾百位繃帶複製人大軍作為舞群霸氣助陣，演唱年度話題神曲〈Blinding Lights〉，一次「百倍奉還」！

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這次的表演不僅全世界注目，威肯的家鄉加拿大多倫多更是以他為傲，多倫多市長 John Tory更將2月7日封為「威肯日」，他在社群貼文中表示：「這個周日我們要一同慶祝威肯是第一位出任主秀，以及第三位登上這場盛會的加拿大人；全球數百萬觀眾都為他歡呼，尤其是他長久以來最支持的家鄉–多倫多士嘉堡，一定會獻上最大聲的喝采！」

自從 2021 葛萊美（Grammy Awards）入圍名單揭曉後，外界都為威肯去年叫好又叫座的專輯《黑潮時刻／After Hours》沒入圍抱屈，當時他曾在社群點名葛萊美大會的腐敗，近期更在專訪中分享心情：「我不知道該難過還是憤怒，應該更接近困惑，我只是想要一個答案。」他接著說：「但我現在已經不在乎了，我曾經得過 3 次獎，那對我來說也沒有任何意義了！」

威肯上週推出《The Highlights》18首極金曲專輯為演出暖身，不僅收錄《黑潮時刻／After Hours》中的〈Blinding Lights〉、〈Save Your Tears〉等話，更有歷年經典包含〈The Hills〉、〈Can’t Feel My Face〉、〈Starboy〉，全台數位平台已經上架。