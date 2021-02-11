解哈日族的饞！訪日旅遊媒體「旅行酒吧」2/15讓你在家免費體驗「名古屋線上旅遊」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）日本向來是國人旅遊地首選，但近一年來因疫情肆虐無法出國的情況下，為了讓民眾一解相思之苦，台灣最大的訪日旅遊媒體「旅行酒吧」將於15日舉辦線上旅遊活動，由導遊親自遊覽以美食與歷史聞名之都名古屋，免費體驗最厲害的線上旅遊。

「旅行酒吧」說明，此次線上旅遊活動由旅居日本的網紅Yunique瓶顆以及名古屋好客武將隊帶大家遊覽日本最著名的城之一名古屋城，利用線上導覽的方式介紹名古屋城內的著名景點城天守閣、二之丸庭園及歷史人文等。

透過線上旅遊直播，可以與當地導遊聊天、發問，並透過導遊的帶領，讓你彷彿深入其境的在旅遊。而此次活動也會舉辦抽獎贈送小禮物給參加者哦！

「旅行酒吧」表示，今年疫情的關係，最愛到日本旅遊的台灣人，春節時期無法出國玩，因此希望大家能透過線上旅遊，好好享受這不同凡響的日本觀光勝地，活動當天絕對會讓大家有如身在名古屋城般的氛圍。

活動日期：2021年2月15日（一）

活動時間： 13:00~14:00

演出：Yunique瓶顆、名古屋好客武將隊® 3人

活動連結：旅行酒吧

活動申請期限：即日起至2月14日

「旅行酒吧」成立於2013年，主要經營旅遊網站、APP等服務，為台灣最大的訪日旅遊媒體，用戶可以在網站內搜集日本旅行的資訊，並在網站上安排旅遊行程。平均每月PV數為550萬，部落格文章7.3萬，旅遊行程創立數量為9萬，尤其受到台灣、香港、澳門等自助旅行和自由行愛好者的支持。