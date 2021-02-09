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台灣、荷蘭共製吸血鬼電影《狂歡時刻》　取景台北入選鹿特丹影展

台灣與荷蘭共製的吸血鬼電影《狂歡時刻》入選鹿特丹影展。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/09 17:01
台灣與荷蘭共製的吸血鬼電影《狂歡時刻》入選鹿特丹影展。(圖/台北市電影委員會)

台灣與荷蘭共製的吸血鬼電影《狂歡時刻》入選鹿特丹影展。(圖/台北市電影委員會)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣吸血鬼電影《狂歡時刻》入選鹿特丹影展。

由鍾瑶、曹晏豪、安妮、阮承恩及荷蘭演員Gijs Blom（薛斯布隆）主演的台荷合製電影《狂歡時刻》（Dead & Beautiful），David Verbeek導演，入選鹿特丹影展Limelight單元，因疫情影響該片日前透過線上進行首映。

台北市電影委員會表示，法國、荷蘭等多國影評於映後皆齊聲表示，故事展現難以預料的曲折，也大大讚賞台灣場景，本片是由榮獲2019年日舞影展世界類劇情片評審團特別獎的荷蘭籍攝影師Jasper Wolf掌鏡，他以霓虹絢麗點綴台灣街景，讓身處亞洲的吸血鬼們更顯奢華與詭異感。

電影描述五位年輕富家男女，對一般物質生活漸感無趣，在大都市不停追求特殊體驗，尋找各種感官刺激的玩法，就在一晚五人嘴裡都長出獠牙開始狂歡噬血後，才意識到遊戲早已失控。

英國影評人Alex Matraxia表示，在曹晏豪所飾演的角色Alex身上，還感受到希斯萊傑版的《小丑》藏在他所扮演的吸血鬼裡，而全片在驚悚中也不時跳出的諷刺趣味，儼然也在向多部吸血鬼電影致敬，大讚是此屆影展中的一大亮點，更表示是吸血鬼電影史上的瑰寶。

《狂歡時刻》在台北市封街進行大規模拍攝，另也於台北市濱江街、迪化街、八德停車場、忠孝東路四段、市民大道、大安森林公園等地取景。

電影預計於今年秋季在台灣上映。
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