2/10世界豆類日 農業局與惜食分享餐廳合作「豆」知識

新北市政府農業局為避免食物浪費，推動「 惜食分享餐廳計畫」，除了協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地的「 蔬果格外品」，與惜食分享餐廳一同解決食物浪費的問題，配合2月 10日的世界豆類日，農業局也特別與惜食分享餐廳-植日生手作蔬 食合作，傳授豆類的豆知識，包含大豆介紹及印尼傳統豆類製品-天 貝的料理食譜，有興趣的民眾不妨可以趁年假期間， 買料理所需的格外品及天貝來試作美味料理。

植日生手作蔬食位於臺北市松山區， 店長徐偉庭原本在新北市新店區擺攤，店名為馬鈴鼠手作蔬食， 後來才搬遷到現址。店內為支持在地小農、友善農業及生態永續， 多數食材選用友善食材，如宜蘭田董米， 目前也嘗試將蔬果格外品納入料理食材。此外店內料理平價且多元， 包含輕食簡餐到份量足夠的咖哩飯，選擇應有盡有， 且為避免顧客吃不完造成浪費，料理量都可以客製化調整。 徐偉庭表示，購買有機、友善食材以及使用格外品， 雖然會增加店內營業成本及人力負擔，但為了臺灣生態及環境永續， 是值得付出的成本。未來也希望在有限的資源下， 盡量增加使用有機、友善耕作食材及格外品使用量， 與新北市政府農業局一同為惜食努力。

徐偉庭也表示，這次配合世界豆類日， 希望教導大家如何使用天貝及格外品蔬果製作美味的簡易料理。 天貝是印尼的豆類發酵食品，口感扎實，而且豆類經天貝菌發酵後， 不但保留豆類的營養，也更容易消化，是良好的養生食材， 但因為臺灣民眾對於天貝料理方式不甚了解，因此總是望之卻步。 其實天貝用途多元，一般常見的作法， 可以先將天貝煎過去除豆腥味，裹粉炸過， 可以搭配漢堡或咖哩飯一同食用。顧客林先生表示，炸過的天貝， 不論外觀和口感都類似雞塊，單吃可以品嘗到酥脆口感， 如果佐著咖哩醬吃，香酥的口感配著濃郁的咖哩醬， 又是另一番風味。

農業局長李玟表示，農業局成立「惜食分享餐廳計畫」 係希望協助農民處理蔬果格外品， 並與惜食分享餐廳一同減少食物浪費。這次搭配國際豆類日， 特別邀請惜食分享餐廳分享美味食譜， 希望除了讓民眾了解如何利用格外品及天貝， 製作成美味的素食豆類料理， 也希望大眾可以實際行動支持惜食分享餐廳。 雖然近期國內疫情較緊張，但民眾只要保持勤洗手、外出戴好口罩、 維持社交距離、保持良好衛生習慣，仍可以安心到餐廳用餐。民眾如 果對大豆豆知識與天貝料理有興趣，可以追蹤農業局FB粉絲頁。「 植日生手作蔬食」位於臺北市松山區南京東路五段250巷11-6 號，連絡電話(02)2748-4533， 對店家資訊與料理有興趣，也可以追蹤店家FB粉絲頁， 關注店家最新資訊。