憲哥和純純視障下辛苦養育小金剛 侯友宜探視送禮 小金剛天真回贈玩具

憲哥和純純是對視障夫妻，在新北市政府「 送子鳥學堂」一路陪伴和育兒指導下，頭胎「小金剛」 已經2歲8個月了，現在純純又有12週的身孕，準備迎接第2胎， 他們的故事鼓舞了其他視障朋友，也勇於孕育新生命。 新北市長侯友宜特地在農曆年節前夕，攜帶育兒寶貝袋和玩具， 專程前往探視，聰明伶俐的小金剛還在門口遞送拖鞋， 並組合了汽車玩具要回送給侯友宜。

家住亞東醫院對面社區的憲哥，因車禍造成後天性失明， 因緣結識了先天性失明的純純，兩人從戀愛到結婚， 但對於是否要懷孕生子，一度猶豫，所幸健檢確認胎兒一切正常， 接下來要如何幫寶寶餵奶、換尿片、洗澡，又是高難度的挑戰， 所幸在送子鳥學堂協助下，如今小金剛已有13.8公斤， 頭好壯壯。

侯友宜在社會局副局長許秀能和伊甸基金會視障服務處處長廖美枝、 愛明發展中心主任莊琇吟等人陪同下，探視憲哥和純純， 小金剛原本在聽爸、媽說噴火龍的雙視繪本故事，聽到有客人來， 機伶的跑去開門並遞拖鞋，讓侯友宜等人備感窩心。

侯友宜關心憲哥和純純平時如何帶孩子，以及工作情形。純純表示， 在懷孕初期便已先到「送子鳥學堂」學習， 像是泡奶要用特製的量杯、尿片是否該換要用捏的， 如果像果凍軟軟的，就該換了。不過初期還是相當辛苦， 還好市府有到宅育兒指導，目前小金剛已就讀公幼「幼幼班」。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示， 市府委託伊甸基金會和愛明發展中心開辦「送子鳥學堂」， 提供新手爸媽學習專業育兒課程， 產後還有到宅幫忙坐月子和育兒指導， 今年還會開辦孕婦瑜珈和潔牙指導，由於憲哥和純純成功的案例， 鼓勵了其他視障朋友，目前已有4對視障夫妻也已經懷孕， 正接受服務中。

侯友宜表示，為鼓勵生育，新北市推動許多友善政策，包含公托、 非營利幼兒園、好孕專車、到宅坐月子、到宅育兒指導等， 也感謝伊甸針對視障朋友特別設計課程和服務， 希望所有層面都能關注到，讓年輕父母敢生、能養。

侯友宜送給小金剛一個包含兒童餐具和玩具的禮盒， 小金剛迫不及待的想打開， 他隨即也組合了自己的汽車玩具說要送市長， 讓侯友宜大讚太可愛了。