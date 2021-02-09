街口支付綁定臺灣企銀帳戶消費 超強「街」地「企」回饋50%!

臺灣企銀積極發展便利好用的數位金融服務，與擁有超過400萬廣 大用戶的街口支付合作舉辦行銷活動， 提供街口支付用戶綁定臺灣企銀存款帳戶進行消費， 雙強聯手祭出強而有力的50%回饋優惠，百年品牌臺灣企銀用心「 接地氣」滿足顧客需求，期望連結更多的街口支付年輕客群， 讓客戶輕鬆Pay輕鬆享回饋。

本次活動搭配農曆過年檔期， 慶祝街口支付開放綁定臺灣企銀存款帳戶上線，特別推出『 街口綁臺企~超強「街」地「企」~消費回饋50%!』活動， 街口支付用戶於110年2月1日至3月31日綁定臺灣企銀存款帳 戶消費，享回饋50%街口幣(非即時回饋， 金額小數點後無條件進位)， 每名街口支付用戶綁定臺灣企銀存款帳戶回饋上限為100元街口幣 ，限量首筆消費前10,000名。活動名額有限，額滿為止！

臺灣企銀目前已與街口支付及Line Pay Money合作綁定存款帳戶或數位存款帳戶消費， 可以輕鬆享受行動支付的優惠與樂趣!為了回饋客戶， 臺灣企銀數位存款帳戶自110年1月29日起至110年12月3 1日止推出超優1.5%高利活儲利率，優惠存款最多可存到15萬 元整，並享跨行轉帳/提款每月10次免手續費、 停車費代扣繳回饋及綁定台灣Pay交易， 每月首筆消費扣款交易成功後回饋10元等多重好康， 早辦早享受優惠!

行動支付蔚為數位經濟潮流， 臺灣企銀配合政府發展行動支付政策，積極推動台灣Pay業務， 經臺灣企銀內部資料統計台灣Pay以金融卡/帳戶交易筆數與交易 金額109年較108年分別大幅成長1.9倍及2.6倍， 顯示臺灣企銀推廣台灣Pay成績斐然!

農曆過年佳節將至，發紅包、添購新衣新車、 房屋裝潢修繕等資金需求龐大， 臺灣企銀傾聽客戶心聲搶先祭出線上信貸「享e貸」優惠活動，今年 6月30日前透過「享e貸」平台申辦，系統作業費優惠最低3, 000元起，針對公教暨存款/薪轉/存款戶還有專屬優惠利率1. 36%起，最高可貸100萬元， 讓客戶申辦信貸資金有錢好過一整年。

臺灣企銀致力推動數位金融發展及數位轉型， 提升數位通路平台服務效率及安全，重視客戶體驗， 用心回應客戶需求，期望提供客戶優質暖心的數位金融服務體驗。 掌握最新優惠訊息，歡迎加入「臺灣企銀-我的夢想+」FB粉絲頁 及Line官方帳號。