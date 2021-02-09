防疫生活再進化 中華電信MOD推「鹿港天后宮專區」

每年春節期間，各大廟宇的人潮總是絡繹不絕， 希望為自己與家人求得好運氣， 但在應避開人潮壅擠處的防疫期間該怎麼因應呢？ 中華電信MOD為全台灣民眾貼心推出台灣傳統年節民俗服務「 鹿港天后宮專區」，不僅可以透過中華電信MOD了解鹿港天后宮的 點燈民俗、彰化鹿港小鎮風情，還可以免出門、 一鍵完成線上點燈服務， 還有媽祖醫療級口罩可以在MOD平台直接購買， 用戶今年不再需要到廟中人擠人，讓新的一年安心無虞。

鹿港天后宮，創建迄今已逾四百餘年， 是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，現被列為國定古蹟。 今年首度與中華MOD合作，推出「鹿港天后宮專區」， 用戶在家用遙控器操作點燈服務，將如同現場點燈， 皆遵循傳統習俗於鹿港天后宮各廳堂廟宇內舉行正式儀式， 廟方將於收到資料後15天內完成安奉作業，並寄送通知函與贈品。

中華電信董事長謝繼茂表示：「 中華電信身為科技防疫國家隊一份子，為了讓民眾在防疫期間， 可以安心祈福，特別推出MOD線上點燈，除了在家祈福外，MOD 還有線上學習功能，讓學子可以安心在家學習，是最佳的數位平台。 」

中華電信MOD「鹿港天后宮專區」推出線上五大祈福燈種， 無論是為家人的健康、孩子的學業、個人的運勢祈福， 皆適用於五大祈福燈種。新的一年，以健康與安心作為靠山， 中華電信MOD助你為全家人保平安、諸事順利。

祈福燈種：【安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、月老姻緣簿】

安太歲：祈求流年平安、諸事順遂。適用對象：肖牛、羊、狗、 龍之犯太歲民眾。 光明燈：祈求元辰光彩、補運助氣。適用對象：欲求平安順遂、 未犯太歲之民眾。 文昌燈：祈求金榜題名、工作升遷。適用對象：學生、 領薪水之上班族。 拜斗燈：祈求趨吉避凶、投資倍利。適用對象：欲消災解厄之民眾、 創業投資者。 月老姻緣簿: 祈求姻緣順利、婚姻美滿。適用對象：未婚或已婚男女， 祈求姻緣順利者。

線上點燈路徑: