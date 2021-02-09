〈時評〉採菊東籬下 悠然見南山

菊花原產於東亞，而其起源中心是在古中國。菊花的種植源遠流長；根據證據顯示，自從西元前15世紀，古中國人已經開始種植菊花來當作觀賞之用。因此在中國文化當中，菊花具有相當特殊和重要的地位。例如在傳統的農曆新年，許多人喜歡在家裡擺放菊花；另外，每年的重陽節都有賞菊和品菊花酒的習俗。

在藝文界，古中國人特地將菊花跟梅、蘭、竹合稱為「四君子」。說到菊花，許多人馬上聯想到晉朝詩人陶淵明；他非常喜愛菊花，在他的作品中多次提到菊花。例如在他的詩作《飲酒詩二十首》中就有「採菊東籬下，悠然見南山」的詩句，描述他遠離塵囂、悠然自得的田園生活。

然而在去年(2020年)秋冬之際，武漢肺炎在中國的疫情突然反撲，來勢洶洶，而且直逼首都北京而來。這件事情的發展讓陶淵明的詩句「採菊東籬下，悠然見南山」有了一個全新的、令人拍案驚奇的詮釋：

一、「採菊」東籬下－－

為因應武漢肺炎疫情捲土重來，北京當局規定所有前往北京的人員，無論男女老幼，都必須通過核酸檢測才得進入。本來核酸檢測的採樣是利用「口腔拭子」在口腔內採得分泌物，這種檢測方式稱為「口腔檢測」。但當局聲稱「口腔檢測」的準確性有問題，因此這次規定改採所謂的「菊花檢測」。「菊花檢測」究竟是甚麼玩藝兒呢？講白一點就是「肛門檢測」；其採樣是利用「肛拭子」插入肛門內攪和一陣，來採得糞便樣品。

在某些特殊行業或某些特殊圈子裡面的行話，管肛門叫做「菊花」；因此「肛門檢測」亦稱為「菊花檢測」【註1】。問題是，糞便樣品的採得非得要叫人當場脫下褲子，然後任人用「肛拭子」插入「菊花」裡攪和一通嗎？

不想也知道，這種「菊花檢測」對人的隱私是一種侵犯，對人的尊嚴也是一種侮辱。

商鞅(西元前390年~西元前338年)是戰國時代法家的代表性人物，他主張帝王為了穩固政權必須實行所謂的「弱民政策」；而為了落實「弱民政策」，則必須剝奪人民的人權，弱化人民的尊嚴意識－－其最高境界是讓人民根本不知尊嚴為何物。我們可以說，「菊花檢測」的推出，正是現代版「弱民政策」的一項具體措施。【註2】

二、悠然見「南山」－－

中國在這次抗疫的過程當中，特地塑造一位樣板人物－－鍾南山。鍾先生是廣東省廣州市人，1936年出生，最高學歷是北京醫學院醫學士。他最引以為傲的倒不是他在醫學上有何特殊造詣，而是他和他一家人的運動細胞。他本人曾經在1960年的北京市運動會上獲得男子十項全能亞軍；他的太太是個籃球運動員。他們夫婦倆育有一兒一女，兒子在任職的醫院裡是籃球隊的主力球員，女兒則是游泳運動健將。【註3】

鍾南山曾經在2015年跟某藥廠簽訂有關中藥「蓮花清瘟」系列產品的合作研發案。在武漢肺炎爆發之初，鍾南山即趁機對外宣稱「蓮花清瘟」對武漢肺炎具有療效。一時之間「蓮花清瘟」大賣，以致造成藥價飛漲，而且供不應求，藥廠因而發了大財。但事後證明「蓮花清瘟」對武漢肺炎根本毫無療效。

2020年12月12日，鍾南山回到母校「華南師範大學附屬中學」參加該校132周年校慶，並為自己的雕像揭幕。一個仍然在世的人，尚未「蓋棺論定」，居然可以親自為自己的雕像揭幕，確實罕見。尤其在中國「造神運動」正方興未艾的政治氛圍下，他的這項舉動無疑是有相當潛在的危險性的。

【註1】無巧不巧，北京市的市花正是菊花。

【註2】商鞅是個酷吏，他推行的「商鞅變法」是個苛政。他死後，屍體被運回咸陽，當眾被處以「車裂」之刑，其家族亦全數被誅－－成語「作法自斃」的典故即出於此。

【註3】她曾經在「世界短池游泳賽」得過50米蝶泳冠軍，並打破當時的世界紀錄。然而在1994年的「羅馬世界游泳錦標賽」上，她因涉嫌服用違禁藥物而遭到禁賽，從此即永遠退出體壇。