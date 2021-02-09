喜馬拉亞冰川斷裂印度洪災逾百人失蹤　科學家：全球均溫上升是元凶

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）週日(7日)，印度靠近喜馬拉亞山的北安查爾邦 (Uttarakhand)，因冰河崩落引發的大水沖破水壩，導致北印度發生大規模洪災，撤離不及的村落遭到沖毀，並有至少26人因此喪生，逾百人下落不明，目前搜救工作正在進行當中。

碎裂的冰山自楠達德維山 (Nanda Devi)剝落後掉入下方河中並激起「河嘯」，強勁的水力沖毀設於Rishiganga河與Dhauliganga河上的水力發電站，同時受到影響的還有在兩座發電站中工作的上百名職員，大水所到之處，橋樑、道路、房舍紛紛遭到淹沒，還有大批牛羊等家畜遭到沖走，同時損壞的還有其他兩個正在進行中的水力發電工程。

隨著搜救進入第二天，印度出動了軍隊、準軍事人員與救護人員協助搜救工作，在喜瑪拉亞山附近地區尋獲26具遺體，另有171人仍下落不明，部份村莊則因為聯外交通方式中斷，在救援抵達前，必須依靠空投補給生存。

現在的搜索重點則放在受到嚴重損害的Tapovan Vishnugad水壩下方隧道，當局相信約有39名工人受困在這個被泥沙掩埋的隧道中，雖然稍早已有12人從旁邊一個較小的隧道中獲救，搜救單位也出動了大型機具，搭配人力以鏟子挖掘了100公尺左右，直至夜晚降臨，工作人員仍未挖通較大的隧道。

賈瓦哈拉爾・尼赫魯大學(Jawaharlal Nehru University)環境科學學院教授AP Dimri博士說，喜馬拉亞山就像一個大型的水塔，上方的加溫速度比下面更快，冰川也融得更快。一份2019年的調查更顯示，進入21世紀後，此區的冰融速度已經翻倍，每年減少的厚度達到50公分，無論是冰山斷裂還是融冰導致淹水的可能性都已經上升。

災後前往該區進行研究的科學家指出，冰川在冬季斷裂是很罕見的事情，然而，隨著氣候變得更加溫暖，喜瑪拉亞山下的聚落成為受災的高危險群，不可不慎。