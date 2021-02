【台灣超前部署】陳時中談「立百病毒」4大恐慌因子 強調「大流行機率相對較低」

延伸閱讀: 台灣春節連假前夕 蔡總統召開國安高層會議•重申兩岸和平關鍵鑰匙在中國

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 總統蔡英文今天(9日) 召開國安高層會議,針對武漢肺炎疫情部分,總統說,全球疫情依然嚴重,但在疫苗取得上,台灣確實有進展,請大家毋須太過憂心;針對新一波立百病毒(Nipah)的風險,總統請副總統賴清德與前副總統陳建仁,共同主持一項計畫,以便因應新型病毒不斷的挑戰。

立百病毒的自然宿主是蝙蝠。而SARS跟COVID19 ( 武漢肺炎) 的自然宿主,也都是蝙蝠。(圖/Getty Images)

9日下午的記者會上,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中,針對因應立百病毒超前部署進行說明。陳時中指出,

(1)自然宿主是蝙蝠。而SARS跟COVID19 ( 武漢肺炎) 的自然宿主也都是蝙蝠。

(2) 會經由人傳人。

(3) 致死率高,大約40-70%。

(4) 目前沒有相關治療藥物或疫苗。

儘管聽起來可怕,但陳時中認為衝擊不致太大。他引述農委會專家意見指出,立百病毒引起大流行風險很低,但因新興傳染病層出不窮,仍提醒台灣社會應提高警覺,預先規劃因應方式。

(1) 立百病毒的自然宿主: 蝙蝠很難飛太遠由孟加拉印度長途跋涉飛來台灣。不像禽流感有候鳥傳遞問題。

(2) 立百病毒最常征服的宿主要是豬,由於非洲豬瘟關係,台灣對豬肉進口管制嚴格,也未從疫區進口活豬。

(3) 台灣養豬場對交叉傳染管控能力強,立百病毒要傳給台灣人並不容易。

(3) 最重要立百病毒是由接觸傳染(體液與排泄物等) 而不是飛沫傳染,引此做好環境衛生基本上即可防範。

基於上述原因,陳時中認為它確實對民眾心理上的衝擊較大,不過引起社區傳播的風險相對較低。他強調,因為人畜共通疾病多達200種,因此對任何一種病毒的防治都很重要,對民眾進行基本教育,也是相當重要的一環。

根據外電報導, 立百病毒可能引起嚴重的呼吸系統症狀或是腦炎(encephalitis) 、腦水腫(swelling of the brain)等,致死率約40%到75%,並稱孟加拉與印度爆發的疫情,可能是因民眾喝了海棗/棗椰果汁 (date palm juice) 所引起。

Nipah can cause severe respiratory problems and encephalitis, swelling of the brain, and has a mortality rate of 40% to 75%, depending on where the outbreak occurs. Fruit bats are its natural host. Outbreaks in Bangladesh and India were probably linked to drinking date palm juice.

(theguardian.com)