【台灣超前部署】陳時中談「立百病毒」4大恐慌因子 強調「大流行機率相對較低」

外電報導, 立百病毒可能引起嚴重的呼吸系統症狀或是腦炎 、腦水腫等 (圖/Getty Images) 外電報導, 立百病毒可能引起嚴重的呼吸系統症狀或是腦炎 、腦水腫等 (圖/Getty Images)

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 總統蔡英文今天(9日) 召開國安高層會議，針對武漢肺炎疫情部分，總統說，全球疫情依然嚴重，但在疫苗取得上，台灣確實有進展，請大家毋須太過憂心；針對新一波立百病毒（Nipah）的風險，總統請副總統賴清德與前副總統陳建仁，共同主持一項計畫，以便因應新型病毒不斷的挑戰。

立百病毒的自然宿主是蝙蝠。而SARS跟COVID19 ( 武漢肺炎) 的自然宿主，也都是蝙蝠。(圖/Getty Images)

9日下午的記者會上，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，針對因應立百病毒超前部署進行說明。陳時中指出，

立百病毒恐慌因子高，

因其具有四大特性:

(1)自然宿主是蝙蝠。而SARS跟COVID19 ( 武漢肺炎) 的自然宿主也都是蝙蝠。

(2) 會經由人傳人。

(3) 致死率高，大約40-70%。

(4) 目前沒有相關治療藥物或疫苗。

儘管聽起來可怕，但陳時中認為衝擊不致太大。他引述農委會專家意見指出，立百病毒引起大流行風險很低，但因新興傳染病層出不窮，仍提醒台灣社會應提高警覺，預先規劃因應方式。

大流行機率相對較低

原因包括:

(1) 立百病毒的自然宿主: 蝙蝠很難飛太遠由孟加拉印度長途跋涉飛來台灣。不像禽流感有候鳥傳遞問題。

(2) 立百病毒最常征服的宿主要是豬，由於非洲豬瘟關係，台灣對豬肉進口管制嚴格，也未從疫區進口活豬。

(3) 台灣養豬場對交叉傳染管控能力強，立百病毒要傳給台灣人並不容易。

(3) 最重要立百病毒是由接觸傳染(體液與排泄物等) 而不是飛沫傳染，引此做好環境衛生基本上即可防範。

基於上述原因，陳時中認為它確實對民眾心理上的衝擊較大，不過引起社區傳播的風險相對較低。他強調，因為人畜共通疾病多達200種，因此對任何一種病毒的防治都很重要，對民眾進行基本教育，也是相當重要的一環。

根據外電報導, 立百病毒可能引起嚴重的呼吸系統症狀或是腦炎(encephalitis) 、腦水腫(swelling of the brain)等，致死率約40%到75%，並稱孟加拉與印度爆發的疫情，可能是因民眾喝了海棗/棗椰果汁 (date palm juice) 所引起。