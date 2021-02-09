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【台灣超前部署】陳時中談「立百病毒」4大恐慌因子 強調「大流行機率相對較低」

陳時中9日下午在記者會中引述農委會專家意見指出，「立百病毒」引起大流行風險很低，但因新興傳染病層出不窮，仍提醒台灣社會應提高警覺，預先規劃因應方式。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/09 17:05
外電報導, 立百病毒可能引起嚴重的呼吸系統症狀或是腦炎 、腦水腫等 (圖/Getty Images) 

外電報導, 立百病毒可能引起嚴重的呼吸系統症狀或是腦炎 、腦水腫等 (圖/Getty Images) 

延伸閱讀: 台灣春節連假前夕 蔡總統召開國安高層會議•重申兩岸和平關鍵鑰匙在中國

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 總統蔡英文今天(9日) 召開國安高層會議，針對武漢肺炎疫情部分，總統說，全球疫情依然嚴重，但在疫苗取得上，台灣確實有進展，請大家毋須太過憂心；針對新一波立百病毒（Nipah）的風險，總統請副總統賴清德與前副總統陳建仁，共同主持一項計畫，以便因應新型病毒不斷的挑戰。

【台灣超前部署】陳時中談「立百病毒」4大恐慌因子 強調「大流行機率相對較低」

立百病毒的自然宿主是蝙蝠。而SARS跟COVID19 ( 武漢肺炎) 的自然宿主，也都是蝙蝠。(圖/Getty Images)

9日下午的記者會上，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，針對因應立百病毒超前部署進行說明。陳時中指出，

立百病毒恐慌因子高，

因其具有四大特性:

(1)自然宿主是蝙蝠。而SARS跟COVID19 ( 武漢肺炎) 的自然宿主也都是蝙蝠。

(2) 會經由人傳人。

(3) 致死率高，大約40-70%。

(4) 目前沒有相關治療藥物或疫苗。

儘管聽起來可怕，但陳時中認為衝擊不致太大。他引述農委會專家意見指出，立百病毒引起大流行風險很低，但因新興傳染病層出不窮，仍提醒台灣社會應提高警覺，預先規劃因應方式。

大流行機率相對較低

原因包括:

(1) 立百病毒的自然宿主: 蝙蝠很難飛太遠由孟加拉印度長途跋涉飛來台灣。不像禽流感有候鳥傳遞問題。

(2) 立百病毒最常征服的宿主要是豬，由於非洲豬瘟關係，台灣對豬肉進口管制嚴格，也未從疫區進口活豬。

(3) 台灣養豬場對交叉傳染管控能力強，立百病毒要傳給台灣人並不容易。

(3) 最重要立百病毒是由接觸傳染(體液與排泄物等) 而不是飛沫傳染，引此做好環境衛生基本上即可防範。

基於上述原因，陳時中認為它確實對民眾心理上的衝擊較大，不過引起社區傳播的風險相對較低。他強調，因為人畜共通疾病多達200種，因此對任何一種病毒的防治都很重要，對民眾進行基本教育，也是相當重要的一環。

根據外電報導, 立百病毒可能引起嚴重的呼吸系統症狀或是腦炎(encephalitis) 、腦水腫(swelling of the brain)等，致死率約40%到75%，並稱孟加拉與印度爆發的疫情，可能是因民眾喝了海棗/棗椰果汁 (date palm juice) 所引起。

【台灣超前部署】陳時中談「立百病毒」4大恐慌因子 強調「大流行機率相對較低」

Nipah can cause severe respiratory problems and encephalitis, swelling of the brain, and has a mortality rate of 40% to 75%, depending on where the outbreak occurs. Fruit bats are its natural host. Outbreaks in Bangladesh and India were probably linked to drinking date palm juice.

(theguardian.com)
立百病毒
腦炎
腦水腫
呼吸道症狀
海棗
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