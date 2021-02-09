台灣英文新聞　祝讀者農曆新年平安快樂、扭轉乾坤！

親愛的讀者，

台灣英文新聞祝您農曆新年平安快樂，「扭（牛）轉乾坤」！

回顧過去這一年，武漢肺炎（COVID-19）在全球肆虐，全球累計逾億人染疫，造成逾2百萬人死亡。去年歐美各國染疫人數飆升，政治領袖多採取封城因應防止病毒擴散，對經濟發展衝擊甚鉅，在台灣的我們何其幸運，政府民間聯手抗疫有成，公共場所口罩戴好戴滿，人們在維持基本社交距離下仍可上工及外出用餐旅遊，生活不便已降至最低。

過去一年，台灣半導體供應鏈搭上全球強勁高階製程需求，許多產業廠商訂單應接不瑕，製造業生產指數連11紅創歷史新高，加上傳產需求回溫，主計處估2020年台灣經濟成長率為2.98%，亮眼成績首度超越中國，更傲視所有已開發國家。我們的國家元首蔡英文總統，更屢屢上榜全球風雲人物，在主流國際媒體平台「台灣」二字與「民主自由」、「科技防疫」連結，台灣人民族自信心升高，更勇敢自信走向世界。

未來的一年，除了請讀者們繼續鎖定我們的網站及社群媒體平台關注最新新聞與活動訊息，也請大家一同作好防疫工作，防疫三寶不能忘（戴口罩、消毒勤洗手、社交距離），一起守護台灣。

祝大家新年快樂，春暖花開，萬象更新，富貴有餘。

台灣英文新聞團隊 敬賀