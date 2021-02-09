台灣剪黏藝師王保原辭世　享高壽93歲

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 重要文化資產保存技術「剪黏泥塑技術」保存者王保原司阜於6日晚間辭世，享高壽93歲。

王保原司終身奉獻於「剪黏泥塑技術」之教育推廣與技術保存、傳承，作育英才無數。文化部長李永得聞訊深表痛惜，指示文化資產局全力協助家屬治喪事宜，並將呈請總統明令褒揚。

文化部表示，王保原司阜（保原司）民國18年出生於台南佳里地區，師承其父王石發，屬剪黏大師何金龍一脈傳人，其作品遍布台南市10餘間廟宇屋頂與壁堵，作品人物表情活潑、肢體動作傳神，極富在地性與藝術性特色。

保原司技藝精湛純熟並保存傳統剪黏泥塑技法，曾經修護何金龍剪黏及葉王交趾陶作品，其精通傳統廟宇建築相關知識，亦保存許多剪黏製作工具與參考圖冊書籍，尤其擅長製作「摃槌」（將玻璃剪成火柴棒狀）與「甲毛」（剪成月牙形細毛狀），深具保存、修復傳統廟宇剪黏技術之技藝與知識。

文化部表示，王保原司阜於2011年經文化部公告認定為重要文化資產保存技術「剪黏泥塑技術」保存者，亦稱人間國寶，此後配合文化部文化資產局及台南市文化資產管理處連續開辦8期「王保原剪黏創作傳習工作坊」，培訓剪黏泥塑技藝學員，傳承和延續技藝，作育英才無數，於2017年榮獲「第四屆國家文化資產保存獎」（保存傳承類）肯定。

文化部長李永得表示，王保原司阜一生奉獻於重要文化資產保存技術「剪黏泥塑技術」的保存、傳承，雖溘然離世，但其頂真求是的精神，將永為後世所緬懷。