台灣春節連假前夕　蔡總統召開國安高層會議•重申兩岸和平關鍵鑰匙在中國

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）明天(2月10日) 就是春節連假開端，總統蔡英文今(9日) 天上午召開國安高層會議，針對台美、兩岸以及疫情等議題進行討論。蔡總統在記者會重申，願在符合對等尊嚴的原則下，促成兩岸有意義對話，並強調和平不是台灣單方面的事情，關鍵鑰匙在中國手上。

蔡總統同時藉著記者會，祝福對岸人民新春安康，促成兩岸和平穩定。

上午召開國安高層會議後，蔡總統對媒體發表談話。她說，國家安全不能休息，過年前夕召開國家安全高層會議，針對台美關係、區域安全、以及全球疫情後續發展交換意見。總統說，國安團隊在春節期間會持續守護國家，請國人同胞放心充電，儲存明年打拚能量。

總統也說明國安高層會議 四項主要結論：

一、台美關係依然穩定，並未因美國政權更替受到影響。總統要求國安團隊和美方朝野保持密切聯繫，維持最好溝通狀態，持續深化和美國合作對話。掌握先機，即時反應。

二、台海和平穩定已經從兩岸關係範疇，升級成印太甚至是全球焦點，政府和相關國家保持密切聯繫，請國人對台灣安全保持信心。

她說，過去一年多來共機侵擾防空識別區，這些動作都不利印太和平穩定現狀，政府會持續提升自身防衛力量，因應各項軍事作為挑戰，並透過交流合作，和各國維護印太地區繁榮和平現狀。蔡總統重申，面對兩岸關係，台灣一貫立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，希望疫情後兩岸恢復正常交流。

她再次強調，願意在符合對等尊嚴下，促成有意義對話，但和平不是台灣單方面事情，關鍵鑰匙也在中國手上。

三、全球武漢肺炎疫情嚴重，台灣取得疫苗已有進展，國人毋須太過擔心。疫苗數量與施打順序已在規劃中。

四、蔡總統談到立百病毒並表示，面臨新型病毒的出現，她請副總統賴清德與前副總統陳建仁共同主持計畫，針對病毒與疫情做整體了解評估。同時希望在中研院與國衛院協助下，提供行政部門做先期部署的指引。

最後蔡總統不忘呼籲國人: 勤洗手、戴口罩，做好防疫工作。