放飛英倫 到宜蘭力麗威斯汀享受SPA溫泉渡假

2021放飛英倫療癒解憂，到宜蘭力麗威斯汀享受SPA溫泉渡假! 帶著無憂無慮的心情到宜蘭享受自然美景、泡湯SPA、擁抱戶外親近大自然，體驗田野慢活。

宜蘭力麗威斯汀即日起至3月31日止推出「完美女爵一泊二食住房專案」，專案內容含兩客知味西餐廳自助式早餐及舞 日本料理午餐定食，專案加贈英國頂級護膚品牌Bamford沐浴旅行組、V SPA療程優惠券及英國知名兒童文學作家羅傑·哈格里夫斯的作品奇先生&妙小姐玩偶，酒店設有露天風呂大眾湯池，完善的泡湯空間提供男女日式裸湯讓房客入住期間免費使用，休閒中心設有室外溫水游泳池、桌撞球室、24小時健身房及小朋友最愛的兒童俱樂部，專案優惠8,900元起。

拋開所有都市塵囂享受最高品質渡假體驗，沉浸在優雅美好的質感時光，與英國Bamford女爵進行一場深層的心靈對話。使用本專案貴賓還可優惠加購選擇享受位於酒店二樓V SPA， 使用由英國女爵Carole Bamford創立的Bamford品牌SPA療程。療程護膚商品採用來自英國的Daylesford農場，選擇有機環保的概念研發，在經典的Bamford深層減壓護理療程中，令人全然放鬆，回復活力。

全台唯一 V SPA選用英國香氛綠色保養雙品牌

V SPA 以 VACATION 假期、VITALITY 活力、VALUE 顧客價值，三元素為所有遠道而來的貴賓打造悠閒假期、重新注入活力、珍視創造更高的服務體驗。V SPA也是目前唯一同時選用英國香氛綠色保養兩大知名品牌:Bamford & Elemis的芳療中心。採用有機植物萃取而成的最高品質天然精華，讓您沉浸在優雅純淨的植物香氛中，使身心靈達到完美平衡。3月底前預訂完美女爵住房專案，每房皆配置V SPA Bamford系列療程8折券、以及Bamford經典沐浴香氛組。另外為了寵愛辛苦的女性朋友們，完美女爵一泊二食住房+SPA專案，可以享受Bamford深層減壓護理60分鐘療程乙位(原價NT$3,960元)，於假期中全然放鬆、品味優雅質感的女爵時光。

舞日本料理午間經典和食 玩美之中帶出完美

與世隔絕的天然溫泉秘境，田野群山圍繞，靜謐閒致、景色優美，散策其中放鬆療癒。搭配本專案除了享用知味西餐廳活力早餐外，還可於清幽的舞日本料理餐廳中，品嚐優雅細緻的午間套餐定食，讓您在溫泉鄉大啖日本味。食材大部分來自日本進口及宜蘭在地漁港的新鮮海產現流直送，四季更迭改變時令食材，連同器皿、擺盤裝飾都佈滿當季元素，展現餐廳玩美風采; 細細品味主廚精心準備的定食料理，享用一場美食與藝術交織的饗宴。

冬天來到宜蘭泡湯，入住宜蘭力麗威斯汀浸潤獨有的員山碳酸氫納美人湯泉，在煙嵐風呂中感受休閒時光應有的尊榮享受。入住期間讓專業芳療師為您獻上頂級護膚的Bamford SPA體驗，兩天一夜從頭到腳舒活放鬆，徹底淨化身心，搖身一變成為最閃亮的時尚女爵! 詳細內容請查訂房官網查詢: https://reurl.cc/qm5kQy 或洽詢酒店訂房組 : 03-9232111分機1。